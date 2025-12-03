Navidad 2025
Guía de belenes en Málaga: consulta dónde están y los horarios
El Ayuntamiento de Málaga publica la Guía de Belenes de Málaga 2025, un recurso que incluye 73 nacimientos repartidos por la ciudad y que se podrá consultar en formato impreso y online
El Ayuntamiento de Málaga ha publicado la Guía de Belenes de Málaga 2025, un recurso imprescindible para quienes desean hacer una ruta de nacimientos durante la Navidad 2025 y una actividad más del amplio programa previsto este año. La edición de este año incluye 73 belenes, repartidos por toda la ciudad y pertenecientes a cofradías, asociaciones, instituciones, parroquias y diferentes entidades malagueñas.
Además de la versión impresa, la guía puede consultarse online en el siguiente enlace oficial del Ayuntamiento: https://belenes.malaga.eu
Guía en papel y plano con todos los belenes de Málaga
Para facilitar la visita, el Ayuntamiento de Málaga ha editado un folleto desplegable que incluye la lista completa de belenes, un mapa detallado con la ubicación de cada Nacimiento y los horarios de visita de todos los belenes participantes.
Este material permite planificar rutas temáticas o recorridos por barrios y zonas del centro histórico.
Dónde conseguir la guía de belenes
El Ayuntamiento de Málaga ha puesto editado 5.000 folletos con la programación de Navidad y 3.500 ejemplares de la guía de belenes, ambos destinados a facilitar al público la planificación de actividades durante estas fechas. El material incluye información detallada sobre los actos previstos y un completo recorrido por los nacimientos instalados en la ciudad.
Las publicaciones están disponibles de forma gratuita en las oficinas municipales de información, en las oficinas del Área de Turismo y en el propio Belén Municipal del Ayuntamiento de Málaga, donde los visitantes pueden recogerlas mientras disfrutan del montaje navideño institucional.
Una herramienta para disfrutar la Navidad en Málaga
La Guía de Belenes de Málaga se ha consolidado como una de las publicaciones navideñas más útiles para vecinos y visitantes. Gracias al plano y a la relación de nacimientos, cualquier persona puede organizar su propio recorrido y descubrir la tradición belenista malagueña en todas sus variantes.
