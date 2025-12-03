Intoxicados 11 médicos de guardia tras comer en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado un nuevo caso de intoxicación en la cafetería del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, también conocido como el Hospital Clínico. Al menos 11 médicos de guardia han sufrido un “gravísimo episodio” de intoxicación gastrointestinal tras comer el pasado domingo en este espacio del centro hospitalario.

Varios de ellos tuvieron que ser incluso ingresados en el área de Observación debido a la intensidad de los síntomas, según ha informado el sindicato a través de un comunicado, en el que recuerdan que este episodio se suma a otros similares ocurridos en los últimos años.

El SMM lamenta que este nuevo “escándalo de intoxicaciones”, que vuelve a poner el foco en las condiciones de este espacio al que acuden a diario profesionales, pacientes y acompañantes, viene derivado de la “dejadez” de la Dirección del hospital.

Intoxicaciones anteriores

El sindicato asegura que lleva años alertando de que la cafetería del personal se ha convertido en “un riesgo real para la salud” y acusan a la Dirección del centro y los responsables del SAS de una “inacción persistente” y de haber permitido que esta situación llegue a “límites inaceptables”.

En este sentido, señalan que no es la primera vez que ocurre un incidente de estas características, sino que hace un año se registró un episodio similar —también denunciado por el sindicato— y ante el que no se adoptaron “medidas efectivas” para evitar que volviera a repetirse.

El pasado 6 mayo de 2024, ocho médicos de guardia sufrieron también una intoxicación por la cena ofrecida por el centro hospitalario debido a la mala calidad de los alimentos suministrados por la empresa externa de catering contratada

Reclaman un comedor propio

“Que profesionales de un hospital público acaben atendidos en su propio centro por haber comido en él es, sencillamente, vergonzoso, inadmisible e impropio de un sistema sanitario que pretende llamarse de calidad”, asevera el SMM

Hospital Clínico. / L. O.

Además de la “baja calidad, el deterioro evidente del servicio y las dudosas condiciones higiénicas”, el sindicato denuncia el hecho de que los profesionales se vean obligados a compartir el espacio con pacientes y acompañantes, sin un comedor propio, sin intimidad, sin seguridad y “sin respeto alguno por sus condiciones laborales”.

Medidas inmediatas

“Esta situación es indigna y supone un desprecio absoluto hacia quienes sostienen la actividad asistencial del hospital”, remarcan en el comunicado, en el que denuncia la gravedad de los hecho y en el que exigen que se adopten, inmediatamente, una serie de medidas.

En primer lugar, reclaman una “investigación urgente, exhaustiva e independiente”, con conclusiones públicas y claras. También demandan que una depuración de responsabilidades en todos los niveles directivos y operativos implicados, así como una inspección sanitaria completa e inmediata del servicio de cafetería.

Además, exigen que se adopten "medidas contundentes y no cosméticas”, con plazos firmes para la implementación de mejoras. Por último, solicitan la habilitación “inmediata” de un comedor exclusivo para profesionales que sea “digno, funcional y seguro”.

Para el SMM, la situación ha sobrepasado “todos los límites tolerables”, pues defienden que los profesionales “no pueden seguir arriesgando su salud para poder comer durante su jornada laboral”.