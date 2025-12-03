Málaga prioriza los proyectos de los paseos marítimos y el Auditorio en un presupuesto centrado en la VPO y en las obras en los barrios

Málaga volverá a manejar este próximo 2026 un presupuesto que por tercer año consecutivo supera los 1.200 millones de euros y que dará prioridad a la construcción de vivienda pública y a dar mayor autonomía económica a los distritos para la ejecución de obras en los barrios que tengan una mayor visibilidad entre los vecinos en año preelectoral, sin obviar las inversiones destinadas a iniciar o continuar los proyectos singulares de ciudad, como los paseos marítimos del Palo y Pedregalejo, el futuro Parque de los Baños del Carmen o el Auditorio en el puerto, un equipamiento clave para la capital y para el que el Ayuntamiento suma otros cinco millones de euros.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, han presentado este miércoles el proyecto de presupuesto del próximo ejercicio para la ciudad, que alcanza un importe de 1.234 millones de euros, ligeramente inferior al de este año, y que se quieren emplear en la promoción y construcción de VPO asequible, en mejorar la calidad de vida de los malagueños a través de la revitalización de los barrios, y en el avance de proyectos emblemáticos.

Las inversiones y transferencias, por su parte, suponen 170,68 millones de euros, a lo que, según De la Torre, habría que sumarle las partidas de gasto corriente destinadas a planes de conservación de los propios distritos y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de forma que este importe llegaría a los 195 millones. Con este dinero, el Consistorio afrontará unos 450 proyectos y actuaciones.

"Unas cuentas a la altura de los desafíos de la ciudad"

El regidor quiso destacar que se trata de unas cuentas "que están a la altura de los desafíos que la ciudad tiene". Y en primer lugar se refirió a la necesidad de promover vivienda protegida, para lo que las cuentras contemplas partidas para 2.200 nuevas VPO del total de 5.186 que impulsa el Ayuntamiento en la actualidad.

Del mismo modo, De la Torre destacó que los recursos que gestionarán los once distritos de la ciudad experimentarán un crecimiento del 25% respecto al anterior ejercicio económico, "como fruto de la apuesta por las barriadas y su revitalización". Estas partidas suman más de 47,5 millones de euros e incluyen los prespuestos participativos y planes de reurbanización y conservación de los barrios, "lo más cercano a la ciudadanía".

Pero además, las cuentas conceden prioridad a los proyectos singulares de ciudad, entre los que el alcalde destacó las inversiones que se destinarán para el concurso de los paseos marítimos del Palo y Pedregalejo, que junto con el parque previsto en los Baños del Carmen se llevarán más de 8,4 millones de euros en este 2026, una nueva aportación de cinco millones de euros para el Auditorio, la Senda Litoral (1,6 millones de euros), el impulso a la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, con otro millón de euros para el proyecto básico y el estudio de detalle, y otro millón para la redacción el proyecto de los puentes plaza, que pretende la integración urbana del río Guadalmedina y de sus dos márgenes.

Además, entre otros proyectos, los prespuestos reservan partidas para dotar a Málaga de nuevos pulmones verdes: se culminarán las obras del parque del Campamento Benítez (más de 4,4 millones), se iniciarán las obras del de Frank Capra de Teatinos (2,8 millones) y está previsto que se inicie la licitación del parque previsto en el desarrollo de los suelos de Repsol (dentro del apartado presupuestario destinado a juntas de compensación), y que el alcalde quiere que se denomine Parque Papa Francisco, dada la cercanía de la avenida Juan XXIII y del puente Juan Pablo II. Estos tres parques supondrán más de 400.000 metros de nuevas zonas verdes en la ciudad.

Esta propuesta de presupuesto recibirá luz verde en la Junta de Gobierno Local que se celebrará la semana que viene y a mediados del mes de diciembre será sometida a la aprobación de los distintos grupos municipales en Pleno.

De la Torre defendió que este proyecto presupuestario se asienta en los principios que, a su juicio, han servido para fomentar la actividad económica de Málaga en los últimos años, sin descuidar la mejora de los servicios públicos, la creación de empleo, el desarrollo de las política sociales y la planificación de las líneas estratégicas de la ciudad.