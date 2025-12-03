Paraty Tech, la empresa malagueña de software hotelero de reservas que más crece en España, anuncia alianza con el fondo Oakley para crecer

La compañía malagueña Paraty Tech, creada en 2012 y especializada en software de generación de reservas hoteleras, ha anunciado una alianza estratégica con el fondo Oakley Capital que le permitirá acelerar su crecimiento, ampliar capacidades e invertir más en tecnología, servicio y equipo. El acuerdo supone la entrada de este fondo en el capital de la empresa con una participación muy significativa, aunque los fundadores de Paraty Tech (los hermanos Gina Matheis y Franz Matheis) siguen al frente de la compañía, que tiene su sede en Torremolinos y que emplea a más de 200 personas.

"Seguimos siendo la misma empresa, con la misma forma de entender este sector, las mismas prioridades y la misma manera de tomar decisiones", ha explicado la CEO y confundadora de Paraty Tech, Gina Matheis en sus redes sociales. La plantilla de la empresa está mayoritariamente en la sede central de Torremolnios (unas 160 personas), otras 15 en la oficina de Cancún (México), 15 en la de Albufeira (Portugal) y el resto como representantes comerciales en Estados Unidos y Colombia, o por ciudades españolas como Barcelona o Palma de Mallorca.

La responsable de la empresa malagueña ha afirmado que Oakley Capital comparte "nuestra visión, nuestro profundo respeto por la industria hotelera y nuestra clara orientación al cliente". Matheis asegura que el acuerdo representa un "impulso significativo" y una "oportunidad" para "llevar su propuesta de valor al siguiente nivel sin perder aquello que nos ha definido desde el primer día: la cercanía, la transparencia y el compromiso real con cada hotelero".

Paraty Tech ofrece una plataforma totalmente personalizable que permite a los hoteles gestionar reservas directas, precios y disponibilidad a través de sus propios canales directos online (sitio web) y offline (teléfono).

La empresa fue fundada en 2012 en Torremolinos por Gina y Franz Matheis, malagueños, de padre alemán y madre colombiana que se conocieron en Estados Unidos (tienen la doble nacionalidad española y norteamericana). Gina dirigía el Hotel Puente Real en Torremolinos, y Franz era programador informático en una compañía de servicios tecnológicos de apuestas online. Ella conocía las necesidades de los hoteles y él las nuevas herramientas digitales que podían tenerse en cuenta.

Paraty, la plataforma hotelera de más crecimiento en España

Por su parte, Oakley Capital ha explicado que la inversión se ha realizado a través de su fondo Oakley Capital Fund VI y ha destacado que Paraty es la plataforma de generación de demanda hotelera "de mayor crecimiento en España". Cabe recordar que en 2025, la consultora Deloitte ha incluido a Paraty Tech en el ranking de las 50 empresas con mayor porcentaje de crecimiento en España, sea cual sea su sector.

"Oakley apoyará al equipo de Paraty para acelerar su expansión internacional y buscar adquisiciones estratégicas en el fragmentado sector de la tecnología de viajes para crear un líder a gran escala con una oferta de productos más amplia", ha comentado el fondo británico, que tiene como responsable a Peter Dubens.

"Vemos una oportunidad significativa para respaldar empresas tecnológicas de rápido crecimiento, lideradas por sus fundadores, en toda la Península Ibérica. Gina y Franz ya han convertido a Paraty en un líder del mercado que está revolucionando todo el sector de las reservas hoteleras, no solo en su mercado local, sino cada vez más a nivel global", ha añadido Oakley Capital.

Imagen de profesionales de Paraty Tech en su sede central, en Torremolinos, donde trabajan 160 de las más de 200 personas de esta empresa malagueña de tecnología para hoteles. / L. O.

Modelo de negocio de Paraty basado en comisiones

El negocio principal de Paraty Tech, basado en comisiones, se complementa con una gama de servicios adicionales que incluyen marketing digital y centros de contacto externalizados.

Paraty Tech ha logrado así, según Oakley Capital, un "impresionante crecimiento de ingresos" al arrebatar cuota de mercado a proveedores tradicionales y realizar ventas cruzadas con su amplia cartera de servicios de valor añadido.

Esta inversión da continuidad a la apuesta de Oakley por negocios de plataformas basadas en la nube de alto crecimiento en Iberia, como la plataforma ERP SaaS Grupo Primavera, ahora parte de Cegid Group, y el líder en tecnología legal vLex, que Oakley acordó recientemente vender a una valoración de 1.000 millones de dólares.