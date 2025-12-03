Dos policías nacionales evitan en Málaga que una pareja sustraiga a su hijo biológico tras una visita tutelada

Una pareja ha sido detenida en Málaga por la Policía Nacional por presuntamente intentar llevarse a su hijo biológico, un bebé tutelado de unos ocho meses, tras visitarlo en un punto autorizado por la Junta de Andalucía. Según fuentes policiales, la actuación de dos patrulleros del cuerpo evitó que los arrestados sustrajeran al pequeño tras abordar en la calle al supervisor del encuentro cuando lo trasladaba a un punto cercano para entregárselo a la familia de acogida.

Los hechos se produjeron sobre las 17.00 horas de este pasado martes en el entorno del punto de visita, un inmueble localizado en el Centro de la capital. Según las distintas fuente consultadas, los padres biológicos, como ya habían hecho otras veces, acudieron una hora antes a la cita que tenían autorizada para ver a su bebé y el encuentro se llevó a cabo sin incidentes. La pareja se marchó, pero minutos después abordaron en la calle al trabajador social cuando trasladaba al bebé en un carrito para entregárselo a la familia de acogida a una vía cercana.

Gritos

Las fuentes han añadido que la pareja logró sacar al niño del cochecito y que durante el forcejeo la mujer llegó a caer al suelo cuando ya tenía en los brazos, afortunadamente sin consecuencias. El supervisor del pequeño comenzó a chillar pidiendo ayuda, gritos que escucharon dos patrulleros de la Policía Nacional que se encontraban en una esquina de la misma calle identificando a dos hombres a los que habían sorprendido en una actitud vigilante. Los agentes acudieron rápidamente al punto donde pedía ayuda el supervisor, quien les explicó que la pareja le acaba de arrebatar al menor tutelado. Los policías recuperaron el bebé y, tras las correspondientes comprobaciones, detuvieron tanto a la pareja como a los dos hombres que habían identificado minutos antes, al parecer familiares de la pareja que podrían estar dándoles cobertura.