El PTA de Málaga estrecha lazos con China: firma un acuerdo con el Wuhan Institute de cooperación global en innovación

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en Málaga, ha formalizado un acuerdo de colaboración con el Wuhan Institute of Industrial Innovation&Development de China. La alianza está diseñada para fortalecer la cooperación internacional en innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. "Ambas entidades establecen así un marco de trabajo conjunto destinado a integrar recursos, compartir capacidades y acelerar proyectos de alto impacto en el ámbito de la innovación global", ha explicado este miércoles el propio Málaga TechPark.

El convenio se articula en torno a tres ejes estratégicos: la formación e intercambio de talento; la cooperación industrial y la internacionalización, y la organización de actividades de intercambio científico-tecnológico. Este enfoque permitirá impulsar proyectos conjuntos, facilitar la transferencia de conocimiento y reforzar la colaboración entre ecosistemas empresariales y académicos de ambos territorios.

La tecnópolis dice que la firma llega en un momento "clave" para el recinto, que continúa afianzando su crecimiento con 4.181 millones de euros de facturación, 715 empresas y más de 29.000 trabajadores, consolidándose como uno de los polos tecnológicos más dinámicos de Europa. Este posicionamiento se ve reforzado por el avance de sectores estratégicos como la microelectrónica, donde el PTA destaca por la próxima implantación del centro de semiconductores del centro belga Imec y por proyectos que apuntalan su rol como hub de referencia en el sur del continente.

El PTA, un socio "atractivo"

"Aunque esta nueva alianza con Wuhan está centrada en el desarrollo de la innovación en sentido amplio, el ecosistema de microelectrónica que se está fraguando en Málaga TechPark actúa como un valor diferencial. La futura presencia de empresas y centros avanzados en diseño, testeo y fabricación de componentes contribuye a que el parque se convierta en un socio atractivo para instituciones científicas internacionales que buscan colaboración estable en tecnologías emergentes", ha señalado la tecnópolis, que está dirigida por Felipe Romera.

Una vista del MalagaTechPark (PTA) de Málaga. / L.O

Esta colaboración con China se suma a otros acuerdos internacionales impulsados desde Málaga TechPark, como los firmados con hubs tecnológicos de referencia en ciudades como Kyoto o Bruselas. La tecnópolis malagueña mantiene además vínculos con ecosistemas de más de 70 países, ampliando su alcance global y fortaleciendo su rol como puerta de entrada a la innovación europea.

Con este convenio, Málaga TechPark y el Wuhan Institute of Industrial Innovation&Development firman que se consolida una apuesta por "la innovación abierta, la transferencia de conocimiento y la cooperación internacional", estableciendo las bases para nuevos proyectos que conectan talento, empresa y tecnología a escala global.