Tecnología
El PTA de Málaga estrecha lazos con China: firma un acuerdo con el Wuhan Institute de cooperación global en innovación
El Parque Tecnológico malagueño refuerza su red internacional con China con esta alianza enfocada a I+D, talento y cooperación industrial
El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en Málaga, ha formalizado un acuerdo de colaboración con el Wuhan Institute of Industrial Innovation&Development de China. La alianza está diseñada para fortalecer la cooperación internacional en innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. "Ambas entidades establecen así un marco de trabajo conjunto destinado a integrar recursos, compartir capacidades y acelerar proyectos de alto impacto en el ámbito de la innovación global", ha explicado este miércoles el propio Málaga TechPark.
El convenio se articula en torno a tres ejes estratégicos: la formación e intercambio de talento; la cooperación industrial y la internacionalización, y la organización de actividades de intercambio científico-tecnológico. Este enfoque permitirá impulsar proyectos conjuntos, facilitar la transferencia de conocimiento y reforzar la colaboración entre ecosistemas empresariales y académicos de ambos territorios.
La tecnópolis dice que la firma llega en un momento "clave" para el recinto, que continúa afianzando su crecimiento con 4.181 millones de euros de facturación, 715 empresas y más de 29.000 trabajadores, consolidándose como uno de los polos tecnológicos más dinámicos de Europa. Este posicionamiento se ve reforzado por el avance de sectores estratégicos como la microelectrónica, donde el PTA destaca por la próxima implantación del centro de semiconductores del centro belga Imec y por proyectos que apuntalan su rol como hub de referencia en el sur del continente.
El PTA, un socio "atractivo"
"Aunque esta nueva alianza con Wuhan está centrada en el desarrollo de la innovación en sentido amplio, el ecosistema de microelectrónica que se está fraguando en Málaga TechPark actúa como un valor diferencial. La futura presencia de empresas y centros avanzados en diseño, testeo y fabricación de componentes contribuye a que el parque se convierta en un socio atractivo para instituciones científicas internacionales que buscan colaboración estable en tecnologías emergentes", ha señalado la tecnópolis, que está dirigida por Felipe Romera.
Esta colaboración con China se suma a otros acuerdos internacionales impulsados desde Málaga TechPark, como los firmados con hubs tecnológicos de referencia en ciudades como Kyoto o Bruselas. La tecnópolis malagueña mantiene además vínculos con ecosistemas de más de 70 países, ampliando su alcance global y fortaleciendo su rol como puerta de entrada a la innovación europea.
Con este convenio, Málaga TechPark y el Wuhan Institute of Industrial Innovation&Development firman que se consolida una apuesta por "la innovación abierta, la transferencia de conocimiento y la cooperación internacional", estableciendo las bases para nuevos proyectos que conectan talento, empresa y tecnología a escala global.
- El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar
- Semana de lluvias y frío en Málaga: este es el pronóstico de la Aemet para los próximos días