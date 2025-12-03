El pueblo de Málaga que se convierte en el refugio de Papá Noel en Navidad: perfecto para visitar en familia

El refugio de Santa Claus fuera del Polo Norte está en Málaga. En concreto, en un municipio ubicado entre las provincias de Málaga, Granada y Córdoba en el que se ha instalado su propia Fábrica de Papá Noel, que permite a los niños convertirse en sus ayudantes por un día.

Este enclave que ha creado su propio poblado navideño en el corazón de la Axarquía malagueña es el Circo Escuela Fantasía de Colmenar, un rincón mágico creado para que los más pequeños puedan disfrutar de una experiencia "inolvidable, llena de diversión, aprendizaje y fantasía".

Un auténtico poblado navideño en el corazón de Colmenar

Durante todo el año, la escuela organiza todo tipo de iniciativas para los más pequeños, una programación que cambia radicalmente en Navidad, cuando se convierte en la Fábrica de Papá Noel y se llena de cabañas navideñas, decoraciones de cuento y actividades para toda la familia.

Fábrica de Papá Noel en Colmenar, Málaga / Circo Escuela Fantasía

Este poblado navideño abrió sus puertas el pasado 15 de noviembre y se mantendrá disponible hasta el próximo 23 de diciembre durante los fines de semana y festivos.

Talleres, juegos y actividades para los pequeños ayudantes de los elfos

Nada más llegar al lugar, los visitantes recibirán un pasaporte que tendrán que ir sellando con cada actividad que realicen y que les convertirá en Ayudantes de los Elfos.

Fábrica de Papá Noel en Colmenar, Málaga / Circo Escuela Fantasía

Durante su visita, los niños podrán clasificar el correo postal que le llega a Santa, ayudar a montar los últimos juguetes, envolver los regalos, conocer a Mamá Noel y crear sus propias manualidades, que podrán llevarse a sus casas de recuerdo.

Encuentro con Papá Noel: entrega de cartas y visita a su cabaña

Y uno de los momentos más esperados de la jornada se produce cuando los visitantes pueden entregar en mano su carta de deseos a Santa Claus, que les recibirá en su cabaña navideña tras acudir al paraje subido a su característica moto.

Fábrica de Papá Noel en Colmenar, Málaga / Circo Escuela Fantasía

Además, durante toda la visita, los asistentes estarán acompañados por distintos animales a los que podrán alimentar.

Al encontrarse todo el recorrido en el exterior, se aconseja a los usuarios que acudan abrigados, además de que reserven con antelación sus entradas al agotarse con facilidad.

Horarios, precios y cómo reservar la experiencia navideña

Para ello, se pueden adquirir a través de su página web por un precio de 15 euros tanto para los adultos como los niños, y deberán escoger el turno en el que prefieran acudir.

De ese modo, pueden elegir entre los pases de mañana, de 10.30 a 13.00 horas o de 11.00 a 13.30 horas, dependiendo del día; así como el de tarde, de 16.00 a 19.00 horas.