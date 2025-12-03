El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico

Con la llegada del mes de diciembre, los planes navideños se sitúan como los favoritos de la ciudadanía para disfrutar del ambiente festivo propio de esta época del año. Un espíritu que pueden disfrutar en enclaves como Secret Garden, un restaurante del municipio malagueño de Canillas de Aceituno que tiene una de las decoraciones navideñas más bonitas de la provincia.

"Cruzas el umbral y sientes como si entraras en un refugio invernal. Las luces, los árboles, el brillo en cada rama", señalan desde el propio restaurante, que asegura que su resplandor "recuerda a Narnia" y que sus cenas se sienten "de otro mundo".

Un restaurante único en Málaga para vivir la magia de la Navidad

Así, adentrarse en su local situado en la calle Agua de Canillas de Aceituno es entrar en una verdadera postal navideña con cada uno de sus detalles escogidos con mimo y dedicación para que los visitantes sientan la verdadera magia de la Navidad.

El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga / Secret Garden

De ese modo, los árboles de Navidad, las guirnaldas, los muñecos navideños, sus trenes, sus luces y chimeneas llenan sus diversas salas hasta convertirlas el lugar en el rincón "más acogedor".

Actividades para familias: Buzón de Papá Noel y premios

"Hasta tienen una mantita preparada en cada asiento", afirman sorprendidos sus propios clientes, que destacan que tiene la decoración navideña "más bonita" de toda Málaga.

Además, Secret Garden ha sumado este año el Buzón de Santa Claus, en el que los niños podrán entregar las cartas para Papá Noel hasta el próximo 18 de diciembre.

Y entre los participantes, se escogerán las cartas de tres niños, que recibirán cada uno un cheque de cien euros para canjear por juguetes de Toy Planet de Torre del Mar.

Buffet navideño especial para los días 24, 25 y 31 de diciembre

Además de una decoración cuidada y un ambiente único, los clientes del restaurante podrán degustar sus platos de cocina tradicional tailandesa, apuesta que han realizado sus dueños tras sus habituales viajes a Tailandia para seguir innovando en la cocina.

Unos platos que cuentan con diversos ingredientes que cultivan los propietarios del restaurante al no comercializarse fuera de Tailandia, lo que le da mayor originalidad y fidelidad a sus sabores.

Y para estas fiestas, Secret Garden ha sumado la posibilidad de disfrutar de su buffet ilimitado tailandés durante los días 24, 25 y 31 de diciembre con un precio de 55 euros por persona, para el que hay que reservar con antelación.