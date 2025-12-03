Más frío, menos lluvias y nieve en los picos: el tiempo vuelve a cambiar en Málaga

La llegada de sucesivos frentes atlánticos no solo está dejando precipitaciones en distintos puntos de España, sino que también ha obligado a activar la alerta amarilla por nevadas en Madrid y Castilla y León, donde se esperan acumulaciones superiores a 5 centímetros.

En Málaga, estos frentes también se dejarán sentir, aunque con efectos más moderados: más frío, aumento de la inestabilidad y precipitaciones débiles repartidas por toda la provincia.

Nieve en los picos de Málaga

La nieve será protagonista este miércoles en las cotas más altas de la provincia. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan nevadas en la Maroma y en otras sierras andaluzas como las de Jaén, Granada y Almería.

Cumbres de la Axarquía nevadas. / La Opinión

Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, sitúa la cota de nieve en torno a los 1.700 metros, lo que permitirá que el techo de la Maroma amanezca cubierto de blanco.

También podrían registrarse nevadas, aunque débiles, en cadenas montañosas como la Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, el nordeste de la provincia y las Sierras de Tejeda y Almijara.

Lluvias en Málaga

Aemet preveía lluvias “débiles y moderadas” para este miércoles, pero el pronóstico ha cambiado.

En la capital malagueña no lloverá durante el resto de la semana, ya que las precipitaciones se desplazarán hacia el interior de la provincia: "En general ya no habrá más precipitaciones en lo que queda de miércoles, pero sí rachas intensas de viento en zonas de Andalucía oriental", detalla la Aemet en su web.

La Agencia si activará la alerta amarilla este jueves por vientos de 50 a 60 km/h y olas de 2 a 3 metros en la Axarquía.

En cuanto a la temperaturas, las mínimas serán en torno a los 11 grados y las máximas que no superarán los 18-19 grados, en la capital malagueña. El frío se dejará notar con mayor intensidad en el interior de la provincia.

En Antequera, las mínimas descenderán hasta los 4 grados y las máximas se quedarán en 10, con lluvias casi toda la semana.

En Ronda también se registrarán mínimas de 4 grados y máximas que no pasarán de los 12. En Coín, las mínimas se situarán igualmente en 4 grados y las máximas alcanzarán los 19. En estas zonas podrían darse heladas nocturnas.

Puente de diciembre

La situación tenderá a mejorar de cara al puente de diciembre, con un ascenso progresivo de las temperaturas y ambiente más estable. El sábado se esperan valores de 14 grados de mínima y 19 de máxima; el domingo, 14 y 22; y el lunes, 13 y 23 grados.

En la capital, además, no se prevén lluvias durante el puente y los cielos permanecerán despejados.