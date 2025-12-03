De la Torre confía en poder sacar a concurso la obra del Auditorio antes de que acabe 2026 pese a los problemas de financiación

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quiere que este próximo 2026 sea el año definitivo. Y que de este no pase que las obras del Auditorio del puerto echen a rodar, al menos, en su primerísima fase: la licitación del proyecto, a pesar de los múltiples obstáculos que este edificio singular, clave para la promoción de la cultura en la ciudad, se está encontrando en el camino, el más importante, sin duda, el revés que supuso la negativa del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun a participar económicamente, y como estaba previsto, en su financiación.

Son 45 millones de menos de prespuesto que, de repente, se esfumaron. "El Ministerio sigue de perfil", ha señalado cortesmente este miércoles el regidor durante la presentación de las cuentas de Málaga para el ejercicio 2026, en las que el Ayuntamiento arrima otros cinco millones de euros a los cuatro del año pasado, y en la que De la Torre ha anunciado que confía en poder sacar a concurso la obra antes de que acabe el año.

¿Cómo pretende hacerlo el alcalde? Serían necesarios 209 millones ded euros. En primer lugar, volcándose en la búsqueda de inversores privados para tratar de resucitar el proyecto en la plataforma de San Andrés; y también, negociando crédito con los bancos.

Compromiso de las administraciones y crédito de los bancos

Porque el alcalde da por seguros los 25 millones comprometidos por la Junta de Andalucía y los diez de la Diputación de Málaga, aunque espera que finalmente puedan ser más, y otros nueve del propio Puerto. Málaga, por su parte, haría frente a los 20 millones que le toca aportar de sus propias arcas. Además, de otros nueve millones que aportaría la Autoridad Portuaria.

El Ayuntamiento finalmente compró al Puerto la parcela donde está prevista la construcción de este importante equipamiento, fundamental además, y según De la Torre, "por su impacto económico por su capacidad de atraer inversiones, como ocurre con los congresos que acoge el Palacio de Ferias", dijo. Este gasto de once millones de euros pretende ser compensado con la venta de suelo municipal al Puerto de Málaga tras la reparcelación de los terrenos de la antigua fábrica de Bacardí, en el polígono Santa Teresa, donde el fondo Aquila Capital impulsa la construcción de un gran centro logístico.

Es la fórmula elegida finalmente por el Ayuntamiento, como opción más rápida que la permuta de terrenos que se había acordado con la Autoridad Portuaria, descartando la permuta de suelo, esto es, un intercambio de parcelas entre ambas administraciones, para lo que en noviembre había un “acuerdo total”.

De la Torre se ha mostrado este miércoles seguro de poder abordar la licitación del proyecto del Auditorio este próximo 2026 e incluso, por qué no, de inciar las obras antes de que acabe el año, como llegó a insinuar en su intervención.

Por lo pronto, anunció que iniciará el diálogo con los bancos, harán números y tratará de obtener el crédito necesario para poder contratar las obras.

En todo caso, reconoció que toda esta tramitación será larga y durará "varios meses".