Los vecinos de El Ejido recogen 300 firmas contra la ola de inseguridad en el barrio

Los vecinos de El Ejido han comenzado a movilizarse con una recogida de firmas por lo que consideran el importante aumento, desde hace cinco meses, de la inseguridad en este barrio residencial, además de universitario. La inseguridad también ha traído el aumento de la suciedad.

«Hemos empezado a recoger firmas en los comercios, ya tenemos en torno a 300, porque el consumo de droga que había abajo -la Cruz Verde- se esta trasladando aquí», resume Antonio, quien como el resto de vecinos consultados por La Opinión, solo da su nombre de pila por temor a represalias. Los vecinos reclaman en el escrito de las firmas más seguridad y vigilancia.

Antonio detalla que el consumo de droga a cualquier hora del día o de la noche se está traduciendo en problemas de seguridad «en una zona residencial donde vive gente mayor, es una zona universitaria, hay una guardería, una parroquia...», enumera.

Consumo de drogas en El Ejido, una realidad diaria. / La Opinión

Los vecinos con los que ha hablado este diario comentan que han llegado a grabar peleas con arma blanca en la calle, en especial en la explanada y zona verde de la calle Hermosilla; así como a presenciar y grabar hurtos al grito de «al ladrón» de la víctima. Además, a varias vecinas les han robado el bolso, cuentan.

«Me he criado aquí y nunca había pasado nada, ni la seguridad había sido un problema; nunca había habido robos ni historias de consumos de droga», detalla José, otro vecino. A este respecto, señala que los problemas comenzaron el pasado mes de julio y se prolongan hasta hoy.

A lado de José está Manuel, que explica que en su bloque, «llegaron a entrar en el garaje y de hecho, zarandearon a una personas, por lo que hay un parte de lesiones y una denuncia a la policía».

Captura del vídeo de un hurto en El Ejido, con el ladrón en plena carrera por delante de la parroquia de El Buen Pastor. / La Opinión

Manuel, que remarca que la situación va «in crescendo», precisa que el arranque de esta ola de inseguridad comenzó con el incendio de un solar de calle Hermosilla, tras una pelea. El solar todavía luce una pared ennegrecida.

A este respecto Antonio informa de que, en su bloque, «en el último mes hemos tenido dentro del bloque dos incidencias; en una de ellas tuvo que venir la Policía Nacional a sacar a la persona porque había consumo y sangre».

«Un efecto reclamo»

Como señala Antonio, en El Ejido está teniendo lugar «un efecto reclamo: el consumo de droga se está viniendo para esta zona».

También hay personas durmiendo en las calles de El Ejido. / La Opinión

De hecho, apunta José, uno de los puntos de consumo es la parte trasera de la Parroquia El Buen Pastor; lo que obligó hace tiempo enrejar una parte.

También habla María, una vecina, que señala un rincón de la zona verde de Hermosilla: «Eso de ahí es el váter; de eso nos hemos quejado varias veces», cuenta. Para María, la solución no debe ser «expulsarlos, porque se van a otro barrio» sino multidisciplinar.

Una mujer detenida

En la tarde de ayer, la Policía Nacional publicó una nota de prensa que informaba de la detención de una mujer de 22 años en El Ejido, "al frente, presuntamente, de un punto de droga". Como explica la nota, ese punto de droga concentraba "a numerosas personas drogodependientes en busca de sus dosis diarias", que consumían 'in situ'.

La cocaína intervenidas en El Ejido por la Policía Nacional. / CNP

A la detenida se le intervinieron 9 gramos de cocaína en 43 envoltorios y 65 euros en billetes. La mujer fue puesta a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional. Las pesquisas las han realizado agentes del Grupo I de la Comisaría del Distrito Oeste.

Consultadas por La Opinión, fuentes de la Policía Nacional habían informado antes de la detención de que eran conscientes del problema, y habían mantenido reuniones con vecinos y la Polícia Local.