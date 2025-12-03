El viento arranca un eucalipto frente a los Baños del Carmen y deja dos carriles cortados

El viento ha causado estragos en la capital de Málaga: un eucalipto ha caído en la Avenida Pintor Joaquín Sorolla, obligando a cortar dos carriles. Según afirma el Centro de Coordinación de Emergencias 112, no se han registrado daños personales ni materiales, solo la marquesina sobre la que ha caído el árbol ha sido destrozada.

Árbol caído en los Baños del Carmen / Álex Zea

El eucalipto se encontraba dentro de la jardinera de un edificio, derribando la marquesina en torno a las 11.30 horas y provocando afectaciones al tráfico por ser "una zona muy concurrida", explican desde la Asociación de Vecinos de Pedregalejo.

Tal y como explican fuentes del 112, el edificio en el que se encontraba el árbol llevaba años cerrado.