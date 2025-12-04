4D en Málaga: El alcalde defiende que Caparrós fue "una víctima de aquel momento" pero desvincula a la Policía Armada del terrorismo

Cada 4 de diciembre por la mañana, una ofrenda floral recuerda a Manuel José García Caparrós cerca del punto del centro de Málaga en el que se produjo su muerte. Y este año, con más avances que nunca para esclarecer al fin la verdad sobre aquel asesinato, uno de los políticos que encabezaba aquella manifestación andalucista en 1977 y actual alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, defendió como algo "evidente" que aquel joven "fue una víctima de aquel momento". Eso sí, alejó a la Policía Armada de cualquier vínculo con el terrorismo sin perder de vista que "el uso del arma fue una imprudencia brutal y le costó la vida a García Caparrós".

A su juicio, aquel cuerpo no estaba preparado para gestionar una manifestación como la del 4D. Así lo reiteró, en declaraciones posteriores al homenaje, al pronunciarse sobre la declaración como víctima del terrorismo que piden las hermanas del joven asesinado en 1977

"Es duro calificar a la Policía armada de terrorista. Es lo que se deduce de ese tema. Es obvio que la Policía Armada entonces no estaba preparada para hacer frente a una manifestación, que era pacífica pero que degeneró en una manifestación violenta. A partir del momento en que la protesta estaba en la Diputación, hubo un error del gobernador civil, que había demostrado su vocación de apertura clarísima pero no supo gestionar aquel momento difícil. Había tenido que poner un golpe en la mesa y decirle al presidente de la Diputación 'se pone ahí la bandera y no me crees problema, por favor'. Y en esa situación en la que el chaval que subía para poner de la bandera, se dio la ruptura", recalcó el alcalde.

A su vez, insistió en que la policía "no estaba profesionalmente preparada para gestionar una situación difícil como la que se creó aquella mañana del 4 de diciembre de 1977 en Málaga". "En fin, yo hago este pequeño resumen de lo que recuerdo y me parece quizás duro y excesivo que la policía de entonces sea calificada como terrorista", subrayó.

"Tragedia para la familia y para Málaga"

De la Torre insistió en que "aquel día fue una tragedia para la familia García Caparrós, para Málaga y para todos". "Cualquier acontecimiento de esa naturaleza impactaba en la vida política de aquellos momentos, que era un avance hacia la democracia, pero todavía no estaba asentada, como era natural. Yo, personalmente, lo recuerdo como un drama auténtico", añadió.

Además, el alcalde tiró de su memoria y continuó su relato en estos términos: "Nos enteramos pocas horas después, vimos la ruptura de aquella manifestación patriótica que terminaba en el puente de las Américas y al volver nos encontramos el vacío de aquí del puente de Tetuán y la situación de enfrentamiento que habían entre la propia Policía Armada y los manifestantes, que era la continuación de lo que había pasado antes. Pocos minutos antes había sucedido esa bala de la Policía Armada, de alguno que fue el que cortó la vida de Caparrós".

Recuerdos frescos 48 años después

El regidor malagueño, que había sido en el epílogo del franquismo presidente de la Diputación Provincial, ya era por aquel entonces uno de los representantes por la provincia de Málaga del partido de Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD), en el madrileño Congreso de los Diputados. Y, de hecho, él iba en la cabecera de la manifestación malagueña.

Al remontarse este jueves a lo sucedido aquel 4 de diciembre en el centro de Málaga, De la Torre se afanó en demostrar que aún conserva recuerdos muy frescos de la política de aquella época, de una democracia prácticamente embrionaria: "Han pasado 48 años, pero para mí es como si hubiera sido hace pocos días. Tuvo un impacto enorme y fue un drama para la familia y para la ciudad. Fue una pena que esa bandera no puesta, no situada en la Diputación Provincial, generara esa ruptura de una manifestación pacífica, amplísima, como nunca había visto yo tanta gente de la ciudad de Málaga, que encabezábamos los parlamentarios de entonces y que coincidía con otras iguales en otras ciudades andaluzas. Era un día de reivindicación de una autonomía andaluza de futuro".

Además, De la Torre recordó que "en aquellos momento en España, se había producido un avance en la reconciliación, camino de la Constitución de la Concordia". "Se empezaba a elaborar la Constitución. Las elecciones habían sido seis meses antes. Era el momento que había vuelto Tarradellas, símbolo de la Cataluña de los años de la guerra civil y la posguerra, y también Leizaola, el dirigente vasco equivalente, en esa política que Alfonso Suárez llevaba -muy acertada- de ir quitando los muros que habían dividido España. Y se estimó oportuno por todas las fuerzas parlamentarias que era bueno ir creando los límites de cada espacio autonómico, y de ahí el sentido de aquellas manifestaciones, que eran importantes. Luego ya llegó la Constitución, un año después, y se avanzó en ese camino".

Documentos secretos

El alcalde también se pronunció sobre el hecho de que las hermanas Caparrós hayan podido acceder a los documentos de la investigación realizada del asesinato, que aún es una información secreta que no pueden difundir. "Pasa en todos los países democráticos, no hay documentos que sean eternamente secretos. Se acaba viendo la documentación histórica. La historia siempre es maestra de la vida. Todos aprendemos de la historia", enfatizó.