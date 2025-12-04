"Decepcionante" y "cuentas de escaparate": así califica la oposición el presupuesto de Málaga para 2026

El equipo de Gobierno vende su producto y los grupos de la oposición, cumpliendo con su papel, lo desdeñan. Lo contrario sería novedad. Por eso que PSOE, Con Málaga y Vox hayan mostrado su rechazo al proyecto de presupuesto presentado este miércoles por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con el que el Ayuntamiento volverá a manejar en 2026 más de 1.200 millones de euros por tercer año consecutivo, no es de extrañar. Y en esta ocasión la vehemencia de los ataques también se han repetido y las críticas oscilan entre "el profundamente decepcionante", de Daniel Pérez, hasta el presupuestos “de escaparate”, de Toni Morillas o el modelo "despilfarrador", que denuncia Yolanda Gómez.

Así, y por partes, el PSOE ha calificado el presupuesto municipal de Málaga para 2026 como "profundamente decepcionante" y acusa al PP de inacción. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado duramente el proyecto y señala que es especialmente injusto con los barrios que siguen enfrentando carencias y para las miles de familias afectadas por la falta de vivienda pública en la ciudad.

Pérez calificó el presupuesto como una propuesta que "no da respuesta a las urgencias reales de Málaga", y advirtió que se sostiene "únicamente sobre la inejecución sistemática de inversiones". En este sentido, el portavoz socialista subrayó que, por primera vez en años, el presupuesto para 2026 "cae respecto al de 2025". Según los datos proporcionados por el propio Ayuntamiento, más de 132 millones de euros quedarán sin ejecutar, lo que Pérez calificó como "un fraude presupuestario permitido". "Anuncian inversiones que saben que no se harán", aseguró.

La emergencia habitacional, un problema ignorado

Uno de los puntos más críticos del presupuesto para el PSOE, es la falta de inversión en vivienda asequible, que sigue siendo uno de los principales problemas de la ciudad. Pérez denunció que "la política municipal de vivienda es inexistente un año más". En 2025, el Ayuntamiento recortó siete millones de euros a la Sociedad Municipal de Vivienda, reduciendo la inversión a 36,6 millones, y en 2026, el presupuesto se mantiene recortado, a pesar de que la emergencia habitacional en Málaga está en su punto más crítico.

El portavoz socialista comparó esta situación con la política del Gobierno de España, que ha triplicado la inversión en vivienda pública. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Málaga "mantiene congelado un presupuesto insuficiente". Según Pérez, el PP "renuncia a construir vivienda de protección oficial (VPO)" y abandona a las familias que no pueden acceder a un alquiler digno.

Otro de los puntos críticos que ha señalado el PSOE es la caída de las inversiones en los barrios. Según el análisis socialista, "seis de los once distritos pierden presupuesto", lo que afectará directamente a las necesidades urgentes de equipamientos, espacios públicos y servicios. Pérez afirmó que lo que Málaga necesita son "barrios cuidados, vivienda pública y servicios reforzados", y no un presupuesto "basado únicamente en la inejecución".

El PSOE destacó algunas actuaciones puntuales necesarias desde hace años, como la reforma de los baños del paseo marítimo de El Palo, pero criticó que no exista un proyecto de calado para mejorar la vida cotidiana en los barrios.

El "presupuesto fake" del Auditorio

Pérez también se refirió al que calificó como "presupuesto fake" del Auditorio de Málaga, señalándolo como "otro proyecto virtual" las promesas de una inversión privada de 110 millones de euros. El portavoz socialista recordó que, a pesar de las promesas de De la Torre durante dos décadas, no se ha conseguido ni una décima parte de esa cantidad. Según Pérez, el alcalde de Málaga sigue "vendiendo" el presupuesto de 2026 como el gran impulso al Auditorio, a pesar de que no está garantizada ni la financiación pública ni la privada.

Pérez también lamentó que, a pesar de los informes municipales que admiten la necesidad de aumentar las plantillas de Policía Local y Bomberos, el presupuesto para 2026 sigue sin contemplar los refuerzos necesarios. Según los informes, Málaga necesita más de 1.000 policías locales y más de 400 bomberos, pero el presupuesto de 2026 no contempla la convocatoria de las plazas necesarias. Pérez criticó la "maquillada" del presupuesto, sin que se realicen los refuerzos necesarios para la seguridad de la ciudad.

Toni Morillas, muy dura con el proyecto de presupuesto de Málaga para 2026. / Con Málaga

"Pura propaganda"

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, considera que los presupuestos municipales para 2026 no son más que una "propaganda vacía", que no abordan las verdaderas necesidades de la ciudad, y que, "una vez más, dejan de lado a los barrios, a la vivienda pública y a los servicios esenciales". Desde su punto de vista, son unas cuentas que responden a una desconexión profunda entre las prioridades del equipo de gobierno y las necesidades reales de la mayoría de la población. Según Morillas, se trata de unos presupuestos "de escaparate", que, más allá de las promesas, no dan respuesta a los problemas estructurales de la ciudad.

Críticas a la inacción en VPO

Morillas criticó fuertemente el enfoque del presupuesto en la vivienda, asegurando que "a pesar de que el equipo de Gobierno presenta la inversión en vivienda como una prioridad, ya nadie se cree que vayan a resolver el problema real de la vivienda en Málaga". La portavoz denunció que la inversión en vivienda pública se apoya principalmente en colaboraciones público-privadas y en proyectos a medio o largo plazo, que no garantizan un parque de alquiler público estable y asequible. Según Morillas, estos presupuestos no logran frenar el aumento descontrolado de los precios de los alquileres ni atender la creciente exclusión residencial.

También acusó al alcalde de presentar "propuestas estrella que más bien deberían llamarse propuestas estrelladas". Entre los proyectos cuestionados por Con Málaga se encuentran los polémicos rascacielos de Repsol, que según Morillas, "saben que no se pueden hacer". La portavoz sugirió que el equipo de Gobierno ignora la propuesta ciudadana de crear un gran Bosque Urbano en estos suelos, que podría servir como pulmón para los barrios de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz. "El equipo de gobierno está más centrado en la propaganda que en escuchar a la ciudadanía y atender sus necesidades reales", destacó Morillas.

Proyectos repetidos

En su análisis, la portavoz adjunta de Con Málaga también criticó la inclusión de "proyectos fantasmas" que se repiten en los presupuestos año tras año, como los puentes plaza en el cauce del Guadalmedina, el Auditorio de la Música en el Puerto, y el Paseo Marítimo de El Palo, entre otros. Morillas advirtió que "esta previsión de inversiones no se la cree nadie", dado que se trata de proyectos que, hasta ahora, no se han materializado.

Mientras que, por otro lado, los barrios populares de la ciudad siguen olvidados, a pesar de los anuncios de incremento genérico de inversiones por distritos. La realidad, a juicio de Morillas, es que las inversiones son "fragmentarias, insuficientes y sin impacto estructural". Destacó que barrios con necesidades de transformación social como Los Asperones, La Palma-Palmilla, y zonas como Ciudad Jardín, Las Flores, y Carranque, continúan siendo "grandes olvidados". Aseguró que el presupuesto no incluye planes integrales de rehabilitación urbana, ni mejoras en los equipamientos públicos, zonas verdes o la limpieza y mantenimiento de los parques.

Del mismo modo, Morillas hizo un llamamiento a la reflexión sobre las partidas dedicadas a los sueldos de gerentes, directivos y asesores, que se han incrementado sustancialmente en el último año, a pesar de que el presupuesto social sigue siendo insuficiente. "El equipo de Gobierno ha consolidado un modelo sobredimensionado de asesores y altos cargos, mientras las inversiones sociales continúan siendo insuficientes", concluyó Morillas.

Yolanda Gómez, portavoz adjunta del Grupo Municipal VOX / L. O.

Disminuye el porcentaje de inversión

Por último, Yolanda Gómez, portavoz adjunta del grupo municipal VOX Málaga, se lamentó de que el equipo de Gobierno "a pesar de que por parte de nuestra formación se le ha hecho hincapié en que tiene que aumentar el porcentaje de inversión por la falta de infraestructuras que hay en Málaga, vemos cómo encima la ha disminuido", criticó. En sus cálculos, ha pasado de un 17% a un 13% en el presupuesto consolidado. "Sin embargo, el PP anuncia que ha aumentado las inversiones a través de la Gerencia de Urbanismo, pero el informe del interventor es aplastante: habla de una falta de ejecución por parte de la GMU de más de un 60%", denuncia Gómez, que como el resto de grupos de la oposición, subraya que son "inversiones irreales, porque el propio equipo de Gobierno es incapaz de ejecutarla en su totalidad".

Aumento del gasto corriente

Vox es especialmente duro con las proridades presupuestarias del proyecto que será llevado a Pleno. "Siguen el modelo del gasto superfluo, el modelo del gasto corriente y del gasto político que lejos de beneficiar a los vecinos, sirve para mantener su propaganda y toda su red clientelar", acusa la portavoz adjunta del grupo, quien agrega que las cuentas, en lugar de fomentar la inversión "lo que han hecho en términos globales es aumentar hasta casi un 10% el gasto corriente".

"Son cuentas irreales dentro de un modelo despilfarrador y nos parece que no apuestan por el futuro de la ciudad".