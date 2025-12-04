Operarios trabajan para retirar el camión volcado en la A-92 que obligó a desviar el tráfico

Un camión ha volcado en la A-92, en el kilómetro 22 dirección Antequera, que une el Alto de las Pedrizas con la provincia de Granada. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha caído sobre las 05.00 de la madrugada.

Carril cerrado

El carril ha sido cerrado desde el momento del incidente, obligando a los vehículos a desviarse por la A-45. No se han registrado víctimas ni heridos por el incidente, ni ha generado retenciones a lo largo de la vía.

Actualmente los operarios se encuentran intentando retirar el camión de la vía.