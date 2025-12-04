Tráfico
Operarios trabajan para retirar el camión volcado en la A-92 que obligó a desviar el tráfico
El incidente, a la altura del kilómetro 22, no ha causado heridos, ha obligado a desviar los vehículos por la A-45
Un camión ha volcado en la A-92, en el kilómetro 22 dirección Antequera, que une el Alto de las Pedrizas con la provincia de Granada. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), ha caído sobre las 05.00 de la madrugada.
Carril cerrado
El carril ha sido cerrado desde el momento del incidente, obligando a los vehículos a desviarse por la A-45. No se han registrado víctimas ni heridos por el incidente, ni ha generado retenciones a lo largo de la vía.
Actualmente los operarios se encuentran intentando retirar el camión de la vía.
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo