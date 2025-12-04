El Comedor Santo Domingo necesita socios para poder seguir prestando su servicio

El Comedor Social Santo Domingo necesita socios. Así lo han hecho saber en la presentación de su nueva campaña "Invisibles". La entidad social, que lleva más de 40 años atendiendo a personas en situación de riesgo o exclusión social, pide ayuda a los malagueños para poder así seguir presentando su importante servicio.

A pesar de contar con 800 socios actualmente, el comedor hace un llamado a la solidaridad para aumentar este número: "No hay cantidad mínima para colaborar, necesitamos la solidaridad de los malagueños", subrayó Damián Lampérez, director del comedor.

Campaña 'Invisibles' del Comedor Santo Domingo. / Ayuntamiento de Málaga

La iniciativa tiene como objetivo principal sensibilizar a la sociedad malagueña sobre la realidad de las personas más desfavorecidas y movilizar nuevos socios que aseguren la continuidad del servicio.

La campaña "Invisibles" busca, además de recaudar fondos, visibilizar a aquellos que, por diversas razones, se encuentran fuera del foco de la sociedad. "Este título tiene un doble significado: por un lado, reconoce a quienes hacen posible nuestra labor, como Pepita, una mujer de más de 80 años que no falta a su cita diaria en el comedor; y por otro, pone en el centro a las personas que atendemos, a quienes a menudo la sociedad olvida", explicó Lampérez.

Además, su estructura actual —financiada a través de socios colaboradores, donaciones puntuales y subvenciones públicas— depende de esos ingresos estables para poder asumir un presupuesto anual de más de 500.000 €, del que más de la mitad se destina al personal necesario para asegurar una atención digna.

Más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad

En el último año, el comedor ha atendido a más de 2.000 personas, de las cuales alrededor de 120 acuden diariamente para recibir su desayuno, almuerzo y cena. La mayoría de los usuarios son personas sin hogar, aunque también se encuentran familias con hijos y personas que atraviesan situaciones transitorias, como la pérdida de su vivienda o empleo.

Damián Lampérez junto a Francisco Cantos. / Ayuntamiento de Málaga

Además de la alimentación, el Comedor Santo Domingo ofrece apoyo integral a sus usuarios: "No solo damos de comer. Contamos con psicólogos, trabajadores sociales y orientadores laborales para ofrecer un acompañamiento integral a todas las personas que necesitan un empujón en su proceso de reintegración social", comentó Damián.

"El Comedor Santo Domingo lleva más de cuatro décadas siendo un referente para las personas en situación de vulnerabilidad, pero hoy necesita más que nunca el apoyo de los malagueños para seguir ofreciendo sus servicios”, añade Francisco Cantos, concejal Derechos Sociales.

Cómo hacerse socio

Para más información sobre cómo hacerse socio y apoyar la causa, los interesados pueden consultar la página web del comedor.