Museo de Málaga
Conferencia hoy sobre la figura de Hércules encontrada en la calle Granada en 2008
La impartirá a las 19 horas el arqueólogo Alejandro Pérez-Malumbres, en conmemoración del Día de la Bandera de Andalucía
La Opinión
El Hércules que aparece en el escudo de la bandera andaluza será el motivo para ofrecer este miércoles, 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía, una conferencia sobre la figura de Hércules, localizada en unas excavaciones en la calle Granada, en pleno Centro de Málaga.
La charla la ofrecerá el arqueólogo Alejandro Pérez-Malumbres, responsable de la excavación, y llevará por título 'Dominator Hercules Fundator. El bronce de Heracles-Melqart hallado en calle Granada (Málaga). ¿Identidad cultural, culto religioso o pieza de arte?'.
La conferencia tendrá lugar a las 19 horas en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana. La entrada es libre hasta completar el aforo.
