Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Museo de Málaga

Conferencia hoy sobre la figura de Hércules encontrada en la calle Granada en 2008

La impartirá a las 19 horas el arqueólogo Alejandro Pérez-Malumbres, en conmemoración del Día de la Bandera de Andalucía

El arqueólogo Alejandro Pérez-Malumbres examina piezas de las excavaciones en calle Granada, en 2008.

El arqueólogo Alejandro Pérez-Malumbres examina piezas de las excavaciones en calle Granada, en 2008. / DANIEL PEREZ

La Opinión

El Hércules que aparece en el escudo de la bandera andaluza será el motivo para ofrecer este miércoles, 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía, una conferencia sobre la figura de Hércules, localizada en unas excavaciones en la calle Granada, en pleno Centro de Málaga.

La charla la ofrecerá el arqueólogo Alejandro Pérez-Malumbres, responsable de la excavación, y llevará por título 'Dominator Hercules Fundator. El bronce de Heracles-Melqart hallado en calle Granada (Málaga). ¿Identidad cultural, culto religioso o pieza de arte?'.

La conferencia tendrá lugar a las 19 horas en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana. La entrada es libre hasta completar el aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
  2. Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
  3. El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
  4. Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
  5. Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
  6. Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
  7. Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
  8. Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar

La lucha contra el 'blackface' se lleva por delante al periodista en la Cabalgata de Reyes de Málaga de 2026

La lucha contra el 'blackface' se lleva por delante al periodista en la Cabalgata de Reyes de Málaga de 2026

Una militante del PSOE denuncia a Antonio Navarro, secretario general en Torremolinos, por acoso sexual

Una militante del PSOE denuncia a Antonio Navarro, secretario general en Torremolinos, por acoso sexual

Conferencia hoy sobre la figura de Hércules encontrada en la calle Granada en 2008

Dos policías nacionales evitan en Málaga que una pareja sustraiga a su hijo biológico tras una visita tutelada

Dos policías nacionales evitan en Málaga que una pareja sustraiga a su hijo biológico tras una visita tutelada

Intoxicados once médicos de guardia tras comer en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga

Intoxicados once médicos de guardia tras comer en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga

El gasóleo a punto de igualar el precio de la gasolina en Málaga: ¿qué estaciones ofrecen el combustible más barato?

El gasóleo a punto de igualar el precio de la gasolina en Málaga: ¿qué estaciones ofrecen el combustible más barato?

Abre sus puertas en la provincia de Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago

Abre sus puertas en la provincia de Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago

José Luis Joyero cierra sus puertas el 10 de enero y tiene el 40% de descuento en todas sus joyas

José Luis Joyero cierra sus puertas el 10 de enero y tiene el 40% de descuento en todas sus joyas
Tracking Pixel Contents