4D en Málaga: "Nuestro sitio está aquí, hoy es el día de Caparrós"

"Nuestro sitio está aquí, hoy es el día de él. La bandera ya nos representa a todos los andaluces, pero hoy es el día de Caparrós". El comentario lo hizo, poco antes de las once de la mañana de este 4 de diciembre, una de las hermanas de Manuel José García Caparrós. Ya habían concluido los actos oficiales celebrados cerca de dónde fue asesinado el joven malagueño a sus 18 años, en la multitudinaria manifestación de 1977 a favor de la autonomía andaluza. Y tanto Paqui como Loli y Puri García Caparrós recolocaban con mimo las flores allí depositabas, junto a la Alameda de Colón en el centro de Málaga.

Este año, las tres prefirieron quedarse allí un tiempo tranquilas, cerca del recuerdo de su hermano, antes que acudir a un parque de una avenida cercana al acto oficial del Día de la Bandera de Andalucía, organizado por la Junta. La experiencia del año anterior no les convenció y la manera de expresarlo era esa:"Nuestro sitio está aquí"

"Estuvo tan solito ahí"

Las impresiones de las hermanas García Caparrós también destilaron emoción cuando, en la comparecencia ante los medios, Loli Caparrós intervino en estos términos: “hoy es otro añito más, otro pasito más que hemos dado para luchar por él. Estamos tan arropados, de verdad, que me da mucho sentimiento pensar que el 4 de diciembre del 77, que él estuvo tan solito ahí, en esa esquina, y hoy tenemos aquí tanta compañía y tanta gente arropando a su memoria”.

Respecto al reciente logro del acceso a la investigación del asesinato, Loli Caparrós garantizó que van a "ir cerrando este círculo, que ya son muchísimos años para ver qué pasó aquel día y para que se sepa la verdad de lo que pasó aquel 4 de diciembre". "Han sido 48 años pidiendo las actas y ya por fin las tenemos en nuestro poder. Ahora tenemos que estudiarlas muy bien porque están los dos casos metidos, el de mi hermano y el de La Laguna (Tenerife) y hay que ir identificando unos con otros, con un abogado que se implique y que sepa cómo resolver todo esto porque son dos mil y pico páginas y muchos audios que también hay que ir escuchando, ya que hay muchos testimonios que tenemos que estar preparadas para escuchar porque son muy fuertes”, expuso.

Inclusó, soñó con desvelar en un día cercano la verdad que abriga la investigación oficial: “Nosotras seguiremos luchando por lo que a él le pertenece. Cuando tengamos más información sobre las comisiones del acta, que ya nos la han dado, otro pasito más que hemos conseguido, iremos comunicándolo y abriendo las páginas de esas hojas que están tan secretas e iremos dando comunicación de todo lo que vamos a investigar”.

Acompañadas por IU

Como de costumbre, Puri, Paqui y Loli García Caparrós comparecieron en la antesala de la ofrenda floral acompañadas por dirigentes de Izquierda Unida, la formación que siempre ha permanecido junto a ellas durante las décadas de ingrata lucha ya acumuladas. Entre ellos, se encontraba el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas de 2026 y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. "48 años después seguimos arropando, han sido, años más duros, otros menos duros, pero hay una lección que nos dan las hermanas de Manuel José que es la perseverancia, que siempre tiene recompensa. La perseverancia, la lucha, el no olvido, y la emoción que sentimos, a pesar de 48 años que han tenido que transcurrir para que se empiece a reconocer y para que las tumbas de la opacidad y del oscurantismo se levanten. Eso es lo importante”, subrayó el líder nacional de IU.

En su visita a tierras malagueñas, Maíllo se afanó en alinearse con una reivindicación tan perseguida por las hermanas Caparrós como la declaración del joven aseinado como víctima del terrorismo: "Confiamos en que el año que viene podamos celebrar y conmemorar que efectivamente se hace un acto más de justicia porque el Gobierno, a través de la Oficina de Víctimas del Terrorismo, donde tiene que tramitarse esta iniciativa, responda afirmativamente y se reconozca como lo que fue: una víctima del terror, una víctima de violencia, en este caso policial, contra una persona inocente que vino a manifestarse, como vinieron millones de andaluzas y andaluzas por todas las ciudades de nuestra tierra”.

A su lado, el coordinador regional de IU y diputado en el Congreso por Málaga, Toni Valero, proclamó -como punto de partida- que “Caparrós es hijo predilecto de Andalucía". "Y lo sabemos y lo sabemos todas, pero las hermanas Caparrós son también la dignidad de Andalucía, una dignidad que ha llegado a las entrañas del Congreso hasta que han conseguido esos archivos que llevaban tantos años ocultos, tantos años con tachones, tantos años sin ver la luz”,manifestó Valero.

Otros representantes políticos

En el homenaje participó, igualmente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien insistió en que "aquel día fue una tragedia para la familia García Caparrós, para Málaga y para todos". "Cualquier acontecimiento de esa naturaleza impactaba en la vida política de aquellos momentos, que era un avance hacia la democracia, pero todavía no estaba asentada, como era natural. Yo, personalmente, lo recuerdo como un auténtico drama", añadió.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, destacó que "48 años después, su lucha por nuestra tierra y sus valores andalucistas siguen vivos". "Como cada 4D, rendimos homenaje a Manuel José García Caparrós en el mismo lugar donde el fascismo lo asesinó por ondear la blanca y verde", indicó.

Podemos, por su cuenta

Un año más, Podemos rindió tributo a la placa que recuerda a Caparrós por su cuenta, y con una comparecencia previa a la de IU. Esta vez, desplegó al que sería su candidato a la presidencia de la Junta si mantiene lista propia, el gaditano Juan Antonio Delgado, quien reclamó un "nuevo 4 de diciembre" para "reformar el estatuto de autonomía y blindar el derecho a la vivienda y los servicios públicos".

Además, estuvo presente el candidato de otra formación de izquierda en las andaluzas, el cabeza de lista por Málaga de Adelante Andalucía Luis Rodrigo. Y, precisamente, la fundadora de este partido andalucista y exdirigente de Podemos Teresa Rodríguez apoyó desde la distancia de las redes sociales a las hermanas Caparrós: "El 4D siempre me acuerdo, lo primero, de ellas tres".