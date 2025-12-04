Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo

¿A dónde viajarán los malagueños este puente de diciembre?

Vueling operará 192 vuelos desde Málaga y 470 vuelos en los seis aeropuertos de Andalucía, entre el 5 y el 8 de diciembre

Miles de malagueños volarán a destinos nacionales y europeos este puente de diciembre.

Miles de malagueños volarán a destinos nacionales y europeos este puente de diciembre. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El puente de diciembre es una de las fechas más esperadas por los malagueños para aprovechar unos días de descanso y viajar a destinos cercanos o internacionales. Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha programado un total de 192 vuelos desde Málaga entre el 5 y el 8 de diciembre.

Los destinos más demandados por los magueños

Entre los destinos más demandados se encuentra Roma, con vuelos a partir de 400 euros ida y vuelta.

París, otro de los destinos más populares, tiene una fuerte demanda entre los malagueños, especialmente por su atmósfera navideña. Con precios de vuelo a partir de 200 euros, la ciudad luz se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de sus museos, la Torre Eiffel y los impresionantes mercados navideños.

Mercadillo navideño Ámsterdam.

Mercadillo navideño Ámsterdam. / La Opinión

Si tu plan es disfrutar de un ambiente festivo, Bruselas se presenta como una excelente opción, con vuelos desde Málaga a precios alrededor de 170 euros ida y vuelta

Si aún no sabes qué destino elegir, también hay otras opciones interesantes como Londres o Ámsterdam, ambas con una gran oferta de actividades urbanas y planes navideños. Londres, con vuelos a partir de 200 euros, ofrece un sinfín de opciones culturales, mercados navideños y una vibrante atmósfera festiva. Ámsterdam, por su parte, es famosa por sus encantadores canales y su ambiente navideño único, con precios a partir de 170 euros.

Opciones de sol y naturaleza

Para quienes prefieren un destino de sol, las Islas Canarias destacan entre las opciones más solicitadas. Gran Canaria ofrece vuelos a precios muy competitivos, desde 100 euros ida y vuelta, ideal para quienes buscan relajarse en sus hermosas playas y disfrutar de un clima cálido durante el invierno.

Fuerteventura, con vuelos desde 300 euros, es otra excelente opción para desconectar, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar de su entorno natural y tranquilo.

Noticias relacionadas y más

Además de los destinos europeos más conocidos, Vueling ha reforzado su oferta con vuelos adicionales desde Málaga y otros aeropuertos de Andalucía. Con más de 2.300 vuelos programados en toda su red durante este puente, la aerolínea facilita las conexiones con muchas de las principales ciudades de Europa, lo que permite a los malagueños disfrutar de escapadas breves a destinos tan diversos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
  2. El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
  3. El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
  4. Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
  5. Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
  6. Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
  7. Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
  8. Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo

4D en Málaga: "Nuestro sitio está aquí, hoy es el día de Caparrós"

4D en Málaga: "Nuestro sitio está aquí, hoy es el día de Caparrós"

MálagaTech Park repasa sus más de 30 años con algunos de sus pioneros: "Y tú, ¿cómo acabaste en el PTA?"

MálagaTech Park repasa sus más de 30 años con algunos de sus pioneros: "Y tú, ¿cómo acabaste en el PTA?"

Desnutrida y positivo en cocaína con dos años: retiran la custodia de dos menores a unos padres de Málaga

Málaga celebra el Día de la Bandera de Andalucía para reivindicar la igualdad de trato entre territorios

"Decepcionante" y "cuentas de escaparate": así califica la oposición el presupuesto de Málaga para 2026

"Decepcionante" y "cuentas de escaparate": así califica la oposición el presupuesto de Málaga para 2026

¿A dónde viajarán los malagueños este puente de diciembre?

¿A dónde viajarán los malagueños este puente de diciembre?

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pide no calificar de terrorista a la Policía Armada por el caso Caparrós

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pide no calificar de terrorista a la Policía Armada por el caso Caparrós

Los petardos vuelven a estar prohibidos en Navidad: el alcalde apela a la sensibilidad de los malagueños

Los petardos vuelven a estar prohibidos en Navidad: el alcalde apela a la sensibilidad de los malagueños
Tracking Pixel Contents