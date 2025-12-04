Turismo
¿A dónde viajarán los malagueños este puente de diciembre?
Vueling operará 192 vuelos desde Málaga y 470 vuelos en los seis aeropuertos de Andalucía, entre el 5 y el 8 de diciembre
El puente de diciembre es una de las fechas más esperadas por los malagueños para aprovechar unos días de descanso y viajar a destinos cercanos o internacionales. Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha programado un total de 192 vuelos desde Málaga entre el 5 y el 8 de diciembre.
Los destinos más demandados por los magueños
Entre los destinos más demandados se encuentra Roma, con vuelos a partir de 400 euros ida y vuelta.
París, otro de los destinos más populares, tiene una fuerte demanda entre los malagueños, especialmente por su atmósfera navideña. Con precios de vuelo a partir de 200 euros, la ciudad luz se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de sus museos, la Torre Eiffel y los impresionantes mercados navideños.
Si tu plan es disfrutar de un ambiente festivo, Bruselas se presenta como una excelente opción, con vuelos desde Málaga a precios alrededor de 170 euros ida y vuelta
Si aún no sabes qué destino elegir, también hay otras opciones interesantes como Londres o Ámsterdam, ambas con una gran oferta de actividades urbanas y planes navideños. Londres, con vuelos a partir de 200 euros, ofrece un sinfín de opciones culturales, mercados navideños y una vibrante atmósfera festiva. Ámsterdam, por su parte, es famosa por sus encantadores canales y su ambiente navideño único, con precios a partir de 170 euros.
Opciones de sol y naturaleza
Para quienes prefieren un destino de sol, las Islas Canarias destacan entre las opciones más solicitadas. Gran Canaria ofrece vuelos a precios muy competitivos, desde 100 euros ida y vuelta, ideal para quienes buscan relajarse en sus hermosas playas y disfrutar de un clima cálido durante el invierno.
Fuerteventura, con vuelos desde 300 euros, es otra excelente opción para desconectar, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar de su entorno natural y tranquilo.
Además de los destinos europeos más conocidos, Vueling ha reforzado su oferta con vuelos adicionales desde Málaga y otros aeropuertos de Andalucía. Con más de 2.300 vuelos programados en toda su red durante este puente, la aerolínea facilita las conexiones con muchas de las principales ciudades de Europa, lo que permite a los malagueños disfrutar de escapadas breves a destinos tan diversos.
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo