¿A dónde viajarán los malagueños este puente de diciembre?

El puente de diciembre es una de las fechas más esperadas por los malagueños para aprovechar unos días de descanso y viajar a destinos cercanos o internacionales. Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha programado un total de 192 vuelos desde Málaga entre el 5 y el 8 de diciembre.

Los destinos más demandados por los magueños

Entre los destinos más demandados se encuentra Roma, con vuelos a partir de 400 euros ida y vuelta.

París, otro de los destinos más populares, tiene una fuerte demanda entre los malagueños, especialmente por su atmósfera navideña. Con precios de vuelo a partir de 200 euros, la ciudad luz se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de sus museos, la Torre Eiffel y los impresionantes mercados navideños.

Mercadillo navideño Ámsterdam. / La Opinión

Si tu plan es disfrutar de un ambiente festivo, Bruselas se presenta como una excelente opción, con vuelos desde Málaga a precios alrededor de 170 euros ida y vuelta

Si aún no sabes qué destino elegir, también hay otras opciones interesantes como Londres o Ámsterdam, ambas con una gran oferta de actividades urbanas y planes navideños. Londres, con vuelos a partir de 200 euros, ofrece un sinfín de opciones culturales, mercados navideños y una vibrante atmósfera festiva. Ámsterdam, por su parte, es famosa por sus encantadores canales y su ambiente navideño único, con precios a partir de 170 euros.

Opciones de sol y naturaleza

Para quienes prefieren un destino de sol, las Islas Canarias destacan entre las opciones más solicitadas. Gran Canaria ofrece vuelos a precios muy competitivos, desde 100 euros ida y vuelta, ideal para quienes buscan relajarse en sus hermosas playas y disfrutar de un clima cálido durante el invierno.

Fuerteventura, con vuelos desde 300 euros, es otra excelente opción para desconectar, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar de su entorno natural y tranquilo.

Además de los destinos europeos más conocidos, Vueling ha reforzado su oferta con vuelos adicionales desde Málaga y otros aeropuertos de Andalucía. Con más de 2.300 vuelos programados en toda su red durante este puente, la aerolínea facilita las conexiones con muchas de las principales ciudades de Europa, lo que permite a los malagueños disfrutar de escapadas breves a destinos tan diversos.