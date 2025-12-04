Obituario
Fallece Paco Rodríguez, mítico fotógrafo del Diario As, en un accidente de moto en Málaga
A sus 79 años continuaba trabajando y había renovado su equipo, dejando un legado de cariño entre deportistas y compañeros
Manuel Díaz
El mítico fotógrafo del Diario As en Málaga, Paco Rodríguez Iniesta, ha perdido la vida en un accidente de moto a sus 79 años. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles, en la Avenida del Mediterráneo de Rincón de La Victoria, donde colisionó con un turismo. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida
Originario de Melilla (1946), Paco se adentró en el ámbito de la fotografía a comienzos de los años 80 trabajando para el Diario de la Costa del Sol, posterior Diario Málaga-Costa del Sol. Más adelante asumió la jefatura de fotografía en La Gaceta de Málaga y Club Málaga. Posteriormente, se unió al Diario As, medio en el que desarrolló su labor durante más de un cuarto de siglo.
Trabajador nato
A sus 79 años, Paco seguía colaborando para el Diario As y había renovado todo su equipo por completo. El fotógrafo se ganó el cariño de todos los deportistas profesionales y de sus compañeros de profesión.
La Opinión de Málaga se suma al profundo sentimiento de pérdida y envía un mensaje de apoyo y respeto a toda su familia y amigos. Descanse en paz, Paco.
