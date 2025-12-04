Todo lo que necesitas saber sobre la Gran Feria Sabor a Málaga 2025: Programación y novedades

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han inaugurado la Gran Feria Sabor a Málaga, que se celebrará desde este jueves hasta el 9 de diciembre en el Paseo del Parque. El evento será especial para los mayores de la provincia, con actividades dedicadas a ellos, como la participación de 500 mayores de distintos municipios y un programa de actividades enfocado en su disfrute.

Éxito de participación

Salado destacó que esta XIV edición de la feria ha batido récords de participación, con 120 productores de 45 municipios de la provincia. Los asistentes podrán disfrutar de más de 2.000 productos artesanales, además de propuestas culinarias de siete restaurantes. El evento estará abierto de 11:00 a 21:00 horas.

Homenaje a los mayores El presidente de la Diputación elogió a las generaciones mayores por su esfuerzo y dedicación para mantener las tradiciones y la cultura de la provincia. Se espera que más de 3.000 mayores visiten la feria y participen en actividades como degustaciones, cocinados en vivo, actuaciones musicales y una visita a la calle Larios para ver el alumbrado navideño de la ciudad.

Premios a la calidad agroalimentaria

También se han entregado premios a los mejores quesos de cabra y vinos con denominación de origen Málaga y Sierras de Málaga. Estos premios han sido otorgados a las queserías y bodegas ganadoras, reconociendo su trabajo de calidad. Además, se ha abierto la convocatoria para los Premios a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la provincia, cuya cosecha es de 2025-2026. En los próximos días, se esperan más reconocimientos.

Esta XIV edición de la feria ha batido récords de participación, con 120 productores de 45 municipios de la provincia. / Álex Zea

La programación de la feria comenzó con un programa de radio en directo, seguido de actuaciones del concurso 'La Mayor Estrella', que da protagonismo a personas mayores de 65 años. La jornada también incluyó una degustación de Malcocinado, un plato tradicional de la Sierra de las Nieves.

El evento continuará con sorteos populares, intervenciones de chefs conocidos y un espectáculo flamenco, entre otras actividades.

Este viernes 5 de diciembre, la provincia invitada será Zamora, que ofrecerá degustaciones de sus productos más característicos y presentará su evento quesero Fromago 2026. También habrá un espectáculo del ilusionista Miguel de Lucas.

Jornadas culinarias y talleres educativos

El sábado 6 de diciembre, la feria se centrará en actividades familiares, con teatro infantil, talleres sobre miel, aceite y pan, y una demostración de cocina navideña. También se celebrará una mesa sobre nutrición deportiva y una demostración de aperitivos festivos.

El domingo 7 de diciembre, la feria ofrecerá talleres gastronómicos, como un curso de pan artesano y una cata de cervezas artesanas. Los niños también podrán participar en un taller de repostería y enviar sus cartas a los Reyes Magos.

Los asistentes podrán disfrutar de diferentes platos gastronómicos locales. / Álex Zea

Actividades interactivas

El lunes 8 de diciembre se dedicará a la juventud, con degustaciones, sorteos y un concurso de cocina amateur. También se celebrará el Gran Concurso de Cortadores de Jamón Popi, clasificatorio para la final de Barcelona 2026.

El martes 9 de diciembre, la feria finalizará con una pasarela de novedades de los productores Sabor a Málaga, presentando productos que marcarán tendencia en 2026. La jornada incluirá una mesa redonda sobre gastronomía y redes sociales, actuaciones solidarias y una gran tarde flamenca. El evento concluirá con un monólogo humorístico. Cada día de la feria se ofrecen actividades para todos los públicos, destacando la gastronomía local y las tradiciones de la provincia.