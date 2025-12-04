Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

Fundación Unicaja pone en marcha una campaña de recogida de juguetes en Málaga

La iniciativa es a beneficio de las asociaciones Cruz Roja, Inpavi, Altamar, Málaga Acoge, Nena Paine e Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María

La recogida de juguetes nuevos se desarrollará hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga

La recogida de juguetes nuevos se desarrollará hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga / Alex Zea

La Opinión

Málaga

Fundación Unicaja lanza una campaña de recogida de juguetes nuevos para menores de familias vulnerables en Málaga a beneficio de las asociaciones Cruz Roja, Inpavi, Altamar, Málaga Acoge, Nena Paine e Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María.

La iniciativa se desarrollará hasta el 23 de diciembre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, indicaron en un comunicado. Asimismo, la institución realizará una donación de juguetes nuevos a las entidades beneficiarias. Cada niño y cada niña recibirá su regalo de Navidad y además cada asociación recibirá un lote de juegos de mesa y libros para su sede.

Esta iniciativa, que se desarrollará también en los centros culturales de Almería, Cádiz, Sevilla, y en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda (Málaga), permitirá que cerca de 1.500 menores en riesgo de exclusión social en Andalucía puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos.

Por cada juguete donado, las personas que colaboren con esta recogida solidaria recibirán un obsequio por parte de la Fundación Unicaja. Las personas interesadas pueden depositar su juguete en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, en la plaza del Obispo, 6, en horario de lunes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. Los juguetes deben ser nuevos, no belicistas y sin sesgo de género.

La atención, cuidado y protección a la infancia y la juventud es una de las líneas estratégicas de la Fundación Unicaja, que promueve y respalda iniciativas para combatir la pobreza y la exclusión social y fomentar la igualdad.

