El gasóleo a punto de igualar el precio de la gasolina en Málaga: ¿qué estaciones ofrecen el combustible más barato?

Los precios de la gasolina y del gasoil están a punto de igualarse en Málaga, algo que no ocurría desde la invasión en 2022 de Rusia en Ucrania. Así lo alertan las organizaciones de consumidores, al informar de que el gasóleo ha subido desde junio hasta un 7%, muy lejos del incremento del 2% que en este mismo periodo ha registrado la gasolina. Si observamos las gasolineras donde repostar este miércoles a un precio más reducido, la diferencia por litro entre ambos combustibles quedaba reducida a apenas cuatro céntimos de euro.

¿Dónde está el gasóleo más barato?

En concreto, las estaciones de servicio que en Antequera poseen las cadenas Petroprix y Plenergy ofrecen en este momento el gasóleo a 1,239 euros por litro, mientras que la gasolina se vende a 1,279 euros. En este mismo municipio malagueño, Galp fija el gasoil a 1,269 euros, entre los cuatro puntos de suministro más económicos de toda la provincia, según el portal ministerial que a diario actualiza los precios. Y en esa misma estación, la gasolina se puede adquirir a 1,309 euros. Es decir, en estas cuatro localizaciones la diferencia se sitúa en esos apenas cuatro céntimos ya reseñados.

Cabe destacar asimismo que el gasóleo también se obtiene a un precio bastante competitivo, como es 1,294 euros por litro, en la gasolinera de la SCAA Nuestra Señora del Carmen de Cuevas de San Marcos. Y que la gasolina, en Gafisur Antequera, igualmente está a menos de 1,3 euros por cada litro repostado. Así se completa el listado de las cinco estaciones de servicio con mejores precios, en base al reseñado portal estatal, geoportalgasolineras.es

El precio de los carburantes se ha encarecido. / l.o.

Una doble dificultad

Algunas empresas de transporte urgente, que habitualmente utilizan vehículos que no son furgonetas o furgones, usan el gasóleo como combustible y tienen cierta antigüedad, ven cómo el gasóleo sube de manera exponencial justo cuando ciudades como la capital malagueña pone en marcha las sanciones por circular a través de la Zona de Bajas Emisiones.

Málaga ya ha informado de que espera recaudar 11,7 millones de euros, al contemplar que el 12,7% de los vehículos que circulan por la ZBE no cumplen con los requisitos y podrían ser sancionados. Podrían ser más de 26.000 vehículos, según el expediente consultado hace unos días por este diario.

ZBE, un problema para el gasóleo

A esa circunstancia se le une que más de la mitad de los conductores en España posee un vehículo de gasóleo, en muchos casos incompatibles con la mencionada circulación por zonas de bajas emisiones. En España, el precio por litro del gasóleo alcanzó un récord inédito en 2022, al superar la barrera de los 2 euros.

Pero, además, este combustible se mantuvo por encima del precio de la gasolina durante seis semanas, a partir de la última semana de marzo de aquel año. Y luego, a mediados de agosto, volvió a ser más caro el gasoil. Hasta durante 26 semanas era más barato repostar gasolina, como consecuencia de la guerra en Ucrania y los condicionantes energéticos en Europa.