Una gasolinera-lavadero a 12 metros de las casas provoca el rechazo de los vecinos de Los Rosales en Churriana

«Estas casas son de 2000; cuando nos las vendieron, en esta parcela iba un colegio: este es el colegio», comenta con ironía José Luis, un vecino, que señala la gasolinera de bajo coste y lavadero de Petroprix, en la calle Escritora Carmen Bravo-Villasante, la urbanización Los Rosales de Churriana.

La gasolinera-lavadero se encuentra a 12 metros de las casas, según miden los vecinos con una cinta métrica, delante de La Opinión.

El Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento informó a comienzos de noviembre de que ordenaba el cese de su actividad y «cierre provisional», «por carecer de calificación ambiental».

Los vecinos tienen que tener las persianas cerradas por las luces nocturnas de la gasolinera de bajo coste de Churriana, y las ventanas cerradas de día por el ruido. / La Opinión.

Según informan los vecinos, el Ayuntamiento abrió el 24 de noviembre un expediente sancionador por posible infracción grave, que acarrea multas desde 1.001 euros hasta 24.000 y la sanción accesoria de un cierre temporal de dos años como máximo.

El mes que ha estado abierta la gasolinera-lavadero ha hecho que los vecinos muestren un gran rechazo porque, aseguran, está afectando a su calidad de vida, por lo que piden que se desmantele.

«La falta de la calificación ambiental se descubre porque los vecinos ponemos una denuncia en el Ayuntamiento por contaminación lumínica: el panel de la gasolinera lo ves desde la carretera; es increíble, desmedido», señala David Valdivia, otro vecino, que recalca que la luz tan intensa de las instalaciones obliga a las casas «a tener las persianas totalmente cerradas por las noches, no se te ocurra abrirlas».

Los vecinos, en sus casas, con la gasolinera enfrente, a 12 metros. / A.V.

La vida de este barrio de adosados ha cambiado también por el ruido 24 horas: «Los decibelios que produce no son los permitidos por la ley. Durante el día hay colas de coches porque están las tres aspiradoras del lavadero funcionando. Aquí tenemos que estar con las ventanas cerradas», critica Manuel Leyva, otro vecino.

Manuel señala que, según le ha trasladado la Gerencia de Urbanismo, la única posibilidad que les queda a los vecinos, cuando reabra la gasolinera-lavadero «es llamar a la policía cada vez que tengamos un problema».

Lavando a las 3 de la mañana

En este sentido, Yolanda, otra vecina, comenta que «los Uber están lavando sus vehículos a las 2, 3 o 5 de la mañana», y con respecto a las luces,critica: «mi hija tiene que dormir con antifaz»

Ana, otra vecina, también detalla que los camiones grandes, «para entrar tienen que maniobrar, entran de culo y meten la cabeza encima de la acera». Además, llama la atención sobre el desprendimiento de un par de planchas del techo, que han podido provocar un accidente.

Una plancha desprendida del techo, en la gasolinera de bajo coste de Churriana, frente a la urbanización Los Rosales, denuncia un vecino. / A.V.

Otros vecinos también señalan la molestia del audio de los surtidores las 24 horas, cada vez que viene un cliente y el peligro del depósito de combustible a 12 metros de sus casas.

El grupo municipal socialista reclamó hace unos días al equipo de gobierno que «actúe con contundencia» para impedir «que continúen proliferando actividades contaminantes a escasos metros de viviendas», y pidió una copia íntegra del expediente del caso.

Por su parte fuentes municipales contestaron a este diario que están a la espera de «recibir documentación» por parte de la empresa responsable.