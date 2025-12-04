Las hermanas de Caparrós viven este 4D con más esperanza: "No hay que tirar la toalla nunca"

A diferencia de otros 4 de diciembre en los que el dolor y la incomprensión reinaban en un páramo oscuro, las tres hermanas de Manuel José García Caparrós transitan por la senda de esperanza que aportan los avances producidos recientemente, en relación a los grandes frentes abiertos por ellas para hacer justicia. Para reparar la memoria del joven asesinado en el centro de Málaga, durante la multitudinaria manifestación por la autonomía andaluza de 1977. "48 años ya", asegura una de ellas, Loli García Caparrós, para reaccionar con las palabras precisas a la llegada de otro 4D. No obstante, lo dice con la certeza de que el tiempo, muchísimo tiempo después, les va dando la razón y otorga sentido a tanta lucha: "No hay que tirar la toalla nunca, está claro, poquito a poco se van consiguiendo cosas".

Aunque aún -casi medio siglo después del asesinato- les acompaña la eterna sensación de que queda camino por andar, estas semanas previas han resultado decisivas y han empezado a materializarse algunos de los compromisos que contrajo el Gobierno de España con ellas.

Víctima del terrorismo

El acceso a los archivos ya 'sin tachones' no ha sido el único paso importante que ha dado este otoño la familia del joven sindicalista de Comisiones Obreras, que trabajaba en la fábrica de Cervezas Victoria cuando un policía lo mató. Además, las tres hermanas recibieron hace unos días una carta del gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que les daban las primeras instrucciones para empezar a tramitar la declaración de García Caparrós como víctima del terrorismo de Estado, algo que llevan años reclamando con la ayuda fiel de colectivos como la Asociación Manuel José García Caparrós o de la formación política Izquierda Unida.

Y, sin ir más lejos, esta misma semana han iniciado el camino burocrático necesario para conseguirlo en la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Allí, presentaron un escrito tal y como les había indicado la misiva de Presidencia.

"Ya se ha mandado y ahora hay que esperar que nos contesten", explicó Loli García Caparrós antes de admitir que, al menos esta vez, hay una disposición por parte del Gobierno de España que no se había dado antes para conceder esta declaración: "Hay más disposición, es verdad; después de la carta que se le escribió a Pedro Sánchez, él también nos ha mandado una carta y nos ha propuesto que le presentáramos el escrito al Ministerio del Interior".

Eso sí, las últimas novedades se combinan con los antecedentes baldíos y generan en esta hermana de Caparrós un optimismo muy comedido: "Vamos a ver, a ver si esta vez va más para arriba porque otras no ha llegado muy lejos", indicó sin perder de vista todo el tiempo transcurrido anteriormente sin que se haya atendido esa reivindicación para la declaración de su hermano como víctima del terrorismo. "Otras veces no pudo ser, pero, bueno, a luchar, así llevamos 48 años: luchando por una cosa y por otra", insistió.

Documentos secretos

Como muestra de los avances logrados, ahí está esa imagen de Loli, Paqui y Puri García Caparrós en los alrededores del Congreso de los Diputados, el pasado 18 de noviembre, con cajas repletas de una documentación que sigue considerándose secreta y, de momento, se les impide difundir su contenido.

Al menos, al fin se les ha permitido acceder a toda la información de la Comisión de Encuesta que investigó lo sucedido durante la multitudinaria manifestación andalucista en Málaga, el 4 de diciembre de 1977.

Se trata de más de 2.000 folios y un pendrive con audios que las hermanas Caparrós van a poner a disposición de un equipo de abogados para que los analicen. A día de hoy, están estudiando dos posibles opciones y próximamente se decidirán por una de ellas para entregarle todo ese volumen de información.

Incluso, la familia tiene la intención de apurar las posibilidades existentes para proclamar, cuanto antes, toda la verdad sobre lo sucedido entonces. Quieren confirmar, sobre todo, quién disparó contra el joven manifestante. Quieren que se sepa quién fue el asesino y quién dio la orden para que se echara la Policía a la calle.

Imagen de archivo de un homenaje a Caparrós. / Álex Zea

Eso sí, por lo pronto se abonan a la recomendable prudencia, dada la complejidad de la documentación existente o las sanciones que podrían acarrear la revelación de ciertos detalles. "Aún no sabemos lo que dice la documentación, hay mucha información que una no entiende, eso tiene que ser un abogado el que lo estudie bien y, además, nos diga 'esto sí lo puedes decir y esto no' porque hay mucha información", recalcó Loli García Caparrós con el deseo de que "el día de mañana se pudiera ya saber toda la verdad". "Vamos a ver y así ya se va cerrando ese capítulo", añadió.

Un extra de emotividad

Además, a las hermanas García Caparros les espera un 4 de diciembre que se presume cargado de emotividad. Incluso, llega con un tributo extra que trasladará a la familia del mártir del andalucismo hasta un enclave tan simbólico como Casares, la cuna natal del padre de la patria andaluza Blas Infante.

Allí, está previsto un homenaje vespertino organizado por el Ayuntamiento de la localidad malagueña, junto con la Asociación Manuel José García Caparrós y otros colectivos culturales. Concebido como un 'acto de memoria' en el Salón de Plenos del municipio, Loli, Paqui y Puri García Caparrós también participaran en una velada en la que se implicarán, igualmente, el humorista y comunicador Manu Sánchez, el poeta y periodista Juan José Téllez o la cantautora Lucía Socam, entre otras personalidades.

Será el capítulo final de una jornada que comenzará para ellas, como tantas mañanas del 4D, junto a la placa que recuerda el asesinato de su hermano en pleno centro de Málaga.

Y es que muy cerca de allí, en la esquina entre la Alameda de Colón y el puente de Tetuán, terminó la vida de un joven de 18 años que ahora estaría cerca de cumplir 67 años. Y también empezó la ingrata lucha y la convivencia con el dolor de sus tres hermanas, que 48 años después siguen buscando toda la verdad sobre aquella bala que le destruyó la vida a una familia entera.