Innova IRV ya ha promovido proyectos tecnológicos en Málaga por más de 1.000 millones y encara ahora una estrategia de IA

La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), con sede en Málaga, ha reunido a su patronato para hacer balance de los proyectos y actividades desarrollados desde su creación, que ya suponen una movilización superior a los 1.000 millones de euros. Innova IRV se confirma como un "actor clave" en el impulso de la innovación tecnológica de ámbito nacional. La sesión se ha celebrado en esta ocasión en el Centro de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía en Málaga, según ha informado la propia institución.

El Patronato ha analizado los resultados y ha puesto de relieve la necesidad de orientar los próximos esfuerzos hacia el despliegue de una estrategia integral de Inteligencia Artificial, una apuesta que busca "replicar el modelo de éxito aplicado en la línea de microelectrónica", con resultados como el desembarco del Imec en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La propuesta pretende articular un espacio de colaboración entre empresas, universidades, centros tecnológicos y administraciones que permita generar nuevas capacidades industriales y acelerar la transferencia de conocimiento en este ámbito estratégico.

Una infografía presentada por el Imec de su futuro centro en el PTA de Málaga. / L. O.

Gobernanza reforzada con Eduardo Valencia

En la sesión, celebrada este miércoles y que contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Fundación, Ezequiel Navarro, entre otras autoridades, patronos y colaboradores, también se ha dado cuenta del nombramiento de Eduardo Valencia como director general. Esta reciente incorporación "refuerza la gobernanza" de la fundación, que se verá "fortalecida" con su amplia experiencia en gestión estratégica y su compromiso con la misión de la entidad.

Navarro ha destacado "el valor del trabajo colectivo desarrollado durante estos cuatro años, demostrado la capacidad de este modelo de colaboración para generar un impacto real en la economía y en la sociedad".

La red de colaboradores de Innova IRV crece

El patronato también ha puesto de manifiesto la expansión de la red de colaboradores de la Fundación, que ha incorporado este año a entidades de referencia como Tecnalia, Green Concepts, Thermowaste o Veiasa, reforzando su presencia en el conjunto del territorio nacional y ampliando su capacidad para dinamizar proyectos de innovación aplicada.

Asimismo, se ha presentado también el plan de actuaciones para 2026, en el que se aborda el despliegue de la citada estrategia de Inteligencia Artificial y el desarrollo de iniciativas y proyectos en el resto de las áreas en las que trabaja la fundación, desde ciberseguridad hasta salud digital o economía circular.