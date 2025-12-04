Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Luis Joyero cierra sus puertas el 10 de enero y tiene el 40% de descuento en todas sus joyas

Hasta esa fecha, la tienda ofrece sus magníficas joyas y relojes con descuentos increíbles

José Luis Joyero ofrece sus joyas a un 40% de descuento hasta el 10 de enero

José Luis Joyero ofrece sus joyas a un 40% de descuento hasta el 10 de enero

La Opinión

José Luis Joyero, uno de los establecimientos más reconocidos y carismáticos del centro de Málaga situado en la calle Alarcón Luján, 7, asiste en estas semanas al retiro profesional de José Luis Romero que, tras más de cuatro décadas de trabajo, pasa a disfrutar de su más que bien merecida jubilación.

Y para celebrar el retiro profesional junto a sus clientes y amigos de toda la vida lo hace poniendo todas sus joyas con un 40% de descuento hasta el próximo 10 de enero. Un gesto que el joyero quiere tener con su fiel clientela cosechada a lo largo de sus más de 43 años de actividad y una magnífica oportunidad para comprar regalos ahora que se vienen la Navidad y Reyes.

José Luis Joyero está situado en la calle Alarcón Luján, 7

José Luis Joyero está situado en la calle Alarcón Luján, 7

Para más información

Dirección: Calle Alarcón Luján, 7, 29005 Málaga

web: joseluisjoyerias.com

Teléfono: 952 22 49 33

Email: info@joseluisjoyero.es

Whatsapp: 625 64 99 69

RRSS: Instagram Facebook

Ubicación:

