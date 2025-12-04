José Luis Joyero cierra sus puertas el 10 de enero y tiene el 40% de descuento en todas sus joyas
Hasta esa fecha, la tienda ofrece sus magníficas joyas y relojes con descuentos increíbles
José Luis Joyero, uno de los establecimientos más reconocidos y carismáticos del centro de Málaga situado en la calle Alarcón Luján, 7, asiste en estas semanas al retiro profesional de José Luis Romero que, tras más de cuatro décadas de trabajo, pasa a disfrutar de su más que bien merecida jubilación.
Y para celebrar el retiro profesional junto a sus clientes y amigos de toda la vida lo hace poniendo todas sus joyas con un 40% de descuento hasta el próximo 10 de enero. Un gesto que el joyero quiere tener con su fiel clientela cosechada a lo largo de sus más de 43 años de actividad y una magnífica oportunidad para comprar regalos ahora que se vienen la Navidad y Reyes.
Para más información
Dirección: Calle Alarcón Luján, 7, 29005 Málaga
web: joseluisjoyerias.com
Teléfono: 952 22 49 33
Email: info@joseluisjoyero.es
Whatsapp: 625 64 99 69
Ubicación:
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar