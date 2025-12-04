Málaga celebra el Día de la Bandera de Andalucía para reivindicar la igualdad de trato entre territorios

La bandera de Andalucía se ha alzado en la capital malagueña esta mañana para celebrar su efeméride. En el acto institucional por el Día de la Bandera de Andalucía, celebrado en los Jardines de Picasso, se ha ensalzado este símbolo y se ha apelado a la unidad y el respeto entre los territorios andaluces.

"Hoy Andalucía evoca su bandera y reivindica el respeto institucional que debe tener nuestro pueblo", ha expresado la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, quien ha reivindicado en su discurso que conmemorar el 4D sirve para celebrar y reconocer a los hombres y mujeres que lucharon, defendieron y reivindicaron igualdad, equidad y justicia para Andalucía, siendo las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 la primera expresión masiva de este anhelo común.

Una Andalucía inclusiva

Durante el acto se ha ensalzado la bandera de Andalucía como un símbolo que evoca familia, raíces, territorio, pueblo y a una Andalucía que no excluye, "sino que es inclusiva". ha expresado Blanco. "Andalucía es acogedora, tiene valores, tiene talento, es una tierra luchadora y muy trabajadora", ha proseguido Rocío Blanco, para añadir que es un territorio en el que no sobra nadie y que un día como este "tenemos que reivindicar la igualdad y solidaridad entre todas las comunidades autónomas".

La bandera de Andalucía, en palabras de la consejera de Empleo, "es símbolo de lo mejor que somos, y hoy tenemos que reivindicar equidad para nuestra tierra con el resto de comunidades autónomas". "Andalucía es un pilar de España", ha abundado Rocío Blanco, quien ha reivindicado la igualdad de trato con el resto de comunidadespara evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda, para evitar que los ciudadanos, vivan donde vivan, "tengan acceso a oportunidades o servicios diferentes en función de su vecindad".

Izado de la bandera

La cantante Rocío Alba ha interpretado el himno de Andalucía en un acto que ha terminado con el izado de la bandera de la Comunidad Autónoma por parte de Andrea Moreno Gavilán y Alejandro Muñoz Pérez, dos jóvenes estudiantes que han obtenido el mejor expediente de acceso a la universidad y el premio especial de bachillerato.

También ha asistido al acto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado; la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, el titular andaluz de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, así como numerosos alcaldes, delegados territoriales, diputados, senadores, parlamentarios y miembros de distintos sindicatos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares y otros representantes de la sociedad civil.

¿Por qué el 4D?

El Consejo de Gobierno aprobó en noviembre de 2022 el decreto por el que se declaraba oficialmente el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, con el que se impulsan iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema.

De esta forma, se conmemoran las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977 como expresión de la voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión que representa la bandera de Andalucía y que desde entonces identifica a los andaluces como una comunidad con sus aspiraciones y reivindicaciones.