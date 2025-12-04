Málaga es una de las capitales españolas con más "amplio desfase" entre el precio ofertado de la vivienda y el que demanda el comprador

Málaga es una de las capitales de provincia españolas que más destaca por un "amplio desfase" entre los precios de la vivienda de segunda mano ofertados por el mercado y el que buscan los compradores habituales, según los datos de un estudio publicado este jueves por Fotocasa con cifras del segundo semestre de 2025. La capital malagueña presenta una diferencia del 15%, un porcentaje sólo superado por Granada (22%), Palma de Mallorca (18%) y Alicante (17%).

Fotocasa califica que de esta diferencia entre el precio ofertado y demandado se infiere que en estas plazas inmobiliarias existiría "más margen para poder negociar el precio de la vivienda de compra". El informe se ha realizado con la herramienta de datos DataVenues, especializada en el análisis Big Data del sector inmobiliario.

"Los datos confirman la existencia de una gran distancia entre el precio al que el vendedor oferta la vivienda y el que el comprador está dispuesto a pagar. En el mercado de la vivienda es habitual que la demanda busque precios más ajustados a su realidad financiera y que cuando la oferta no acompaña, la brecha se dispare. Ante este desfase, la principal forma de llegar a un acuerdo es a través de la negociación", explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

El ranking español por provincias: Málaga, en el pelotón de cabeza

También otras ciudades españolas registran altas diferencias entre los precios de demanda y de oferta de vivienda: Murcia y Oviedo también presentan un 15% como Málaga (15%), y le siguen Las Palmas, León y Santa Cruz de Tenerife (14%), Madrid y Santander (13%) y Castellón de la Plana, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona y Valencia (todas con un 12%).

Una agencia inmobiliaria en Málaga, donde hay un gran desfase entre precio de la vivienda ofertado y demandado. / Álex Zea

En la zona más templada de la clasificación, en torno al 10% y 11% de diferencia entre los precios de oferta y demanda de vivienda en propiedad, se sitúan capitales como Barcelona, Córdoba, Logroño, Lleida, Valladolid y Burgos. Por debajo, con un 8%-9% están Cuenca, Cáceres, Girona, Lugo, Pontevedra, Vigo, Almería, Badajoz, Guadalajara y Ávila.

Las capitales con menor desfase del precio de la vivienda

A continuación, según Fotocasa, encuentran las ciudades donde la diferencia entre los precios de oferta y demanda es menor: con un 7% figuran Bilbao, Huelva, Jaén, A Coruña y Zaragoza, y con un 6% están Albacete, Ciudad Real, Cádiz, Huesca y Vitoria. Cierran el ranking San Sebastián, Soria, Toledo y Zamora (todas con un 4%), Teruel (3%) y Pamplona (2%).