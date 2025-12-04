Málaga inaugura el 15 de diciembre una calle al periodista Joaquín Marín

El periodista Joaquín Marín Alarcón tendrá una calle en Málaga a partir del 15 de diciembre, cuando se inaugure esta vía, que fue solicitada por la Asociación de la Prensa de Málaga. Este periodista malagueño, antiguo director de La Opinión de Málaga y del diario Sur, fue una figura relevante en la prensa andaluza, cuya solicitud para recibir una calle en Málaga fue promovida por la APM en 2017 tras su fallecimiento.

La inauguración de la calle que llevará su nombre será el 15 de diciembre a las 13:00 horas, en un acto que se celebrará junto a las antiguas cocheras de Portillo, en la Carretera de Cádiz de Málaga capital.

¿Quién fue Joaquín Marín Alarcón?

Joaquín Marín Alarcón nació el 28 de noviembre de 1947 en Mijas, municipio que lo nombró Hijo Predilecto en 1998 y, desde muy temprano, fue un referente en el periodismo. En 1982 llegó a la dirección del diario Sur, tras sus inicios como corresponsal en el diario El País, convirtiéndose en el director más joven de España.

Doce años más tarde cogió las riendas de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y en 1999 se convirtió en uno de los fundadores de La Opinión de Málaga, periódico del que fue director en dos etapas.

Marín ha sido presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga entre 1983 y 1993, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de Andalucía y miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga.

Reconocimiento para Agustín Lomeña

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) también solicitará al Ayuntamiento de Málaga que dedique una calle al periodista Agustín Lomeña, fallecido en octubre de 2024, en reconocimiento a una trayectoria de más de cuatro décadas al frente de diversos medios de comunicación y estrechamente vinculada a la promoción de Málaga y su provincia. La APM, de la que formó parte durante años, considera que su nombre debe figurar en el callejero municipal porque su aportación resulta clave para entender la evolución del periodismo malagueño en el último medio siglo.

Licenciado en Ciencias de la Información, Lomeña desarrolló su carrera entre redacciones locales, direcciones de periódicos regionales y responsabilidades en organismos dedicados al turismo y la proyección de la Costa del Sol, donde fue maestro de varias generaciones de periodistas. Iniciado en la profesión en Sol de España, pasó de becario a desempeñar funciones clave en áreas como política, cierre y coordinación de corresponsales. Tras el cierre del diario, impulsó El Diario de la Costa del Sol, que dirigió durante casi una década.

Su trayectoria continuó en la comunicación institucional: puso en marcha la televisión 340 en Mijas, ejerció como jefe de prensa en Benalmádena y trabajó para el grupo Summa Hoteles antes de incorporarse al Patronato de Turismo, donde reforzó la proyección de la Costa del Sol. Dirigió además la Comunicación y el Protocolo de la Diputación de Málaga durante catorce años.