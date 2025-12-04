Narcos en Marbella: Cae una organización que distribuía cocaína por media Andalucía

Veinticinco personas han sido detenidas en una operación contra un grupo que distribuía cocaína en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Jaén. La Guardia Civil ha informado de que las actuaciones han sumado 40 registros domiciliarios que han permitido intervenir más de 15 kilos de cocaína, otras cantidades de sustancias estupefacientes, 122.810 euros en efectivo y bienes por valor de más de 2,5 millones de euros. Una de las patas de la investigación se centra en el blanqueo de capitales.

La investigación arrancó a principios de este año tras detectarse una vía de entrada de cocaína a la provincia de Jaén por parte de un ciudadano de Linares asentado en Marbella con buenos contactos para la distribución de esta droga. Los agentes fueron comprobando que se trataba de una organización "jerarquizada y consolidada en el tiempo" cuya dirección coordinaba tanto a encargados de trasladar la sustancia a las distintas provincias como a los responsables de su distribución, quienes gestionaban el aprovisionamiento de puntos de venta en sus áreas de influencia y la recogida de los beneficios.

Un agente pesa cocaína en una balanza de precisión. / L.O.

Jaén era el principal destino de la droga, ya que la Guardia Civil ha acreditado infraestructuras dedicadas al abastecimiento de puntos de venta de droga en zonas de Baeza, Linares, Mancha Real, Úbeda, La Carolina, Estación Linares-Baeza, Arjonilla y Torredonjimeno. Sin embargo, la droga pasaba antes por inmuebles que la organización tenía las provincias de Granada y Málaga como depósitos y talleres para preparar la droga. El instituto armado ha situado a este grupo en el "nivel más alto de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, ya que combinaba la distribución de cocaína a gran escala y el blanqueo de capitales. "El análisis criminal estima que la organización introducía más de 30 kilogramos de cocaína al mes en la provincia de Jaén, lo que evidencia su elevada capacidad operativa", han asegurado en un comunicado.

Armas de fuego

Para proteger la actividad ilícita, el entramado contaba con "recursos tecnológicos avanzados y armamento. Los registros arrojaron dos armas de fuego cortas listas para disparar y munición del calibre 9 mm parabellum, un hecho que para los investigadores supone "una capacidad de respuesta violenta proporcional a su fuerte implantación territorial y recursos logísticos". La Guardia Civil también presume de haber golpeado a la estructura financiera de la organización, ya que judicialmente se han inmovilizado bienes por un valor total de 2.254.000 euros. Esto incluye 11 inmuebles, 14 vehículos y 90 cuentas bancarias presuntamente adquiridos con los beneficios ilícitos de la actividad criminal. La operación, explotada el pasado 19 de noviembre, supuso la detención de 25 personas, de las que 17 han ingresado en prisión por orden judicial.