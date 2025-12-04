Los petardos vuelven a estar prohibidos en Navidad: el alcalde apela a la sensibilidad de los malagueños

Aunque parezca una guerra perdida, a tenor de la experiencia de estos últimos años, el bando del alcalde de Málaga con motivo de las fiestas de Navidad vuelve a insistir en la prohibición de hacer explotar petardos durante estas fechas. Queda prohibido usar material pirotécnico a menos de 300 metros de cualquier área habitada de Málaga, zona verde o con vegetación, según el edicto. Una limitación que, en teoría, impediría el uso de este tipo de pequeños explosivos en la práctica totalidad del municipio. Son límites estrictos que, sin embargo, en la práctica son burlados, poniendo en riesgo la seguridad de casas, parques y jardines y comprometiendo el descanso y la salud mental de los vecinos, sobre todo de quienes padecen problemas severos a causa de cualquier tipo de trastorno, y de sus mascotas. Así que, al final, y puede que rendido a la falta de colaboración ciudadana, la orden de De la Torre apela a la sensibilidad de los malagueños, en última instancia.

El Ayuntamiento ha publicado este jueves el bando municipal con todas las medidas para garantizar la seguridad, el bienestar de los ciudadanos y la convivencia durante esta Navidad 2025, con el objetivo de minimizar las molestias y promover un entorno más sostenible y responsable. El Ayuntamiento reitera el necesario cumplimiento de estas regulaciones no solo ya respecto al uso de pirotecnia, también sobre la protección animal, la contaminación acústica y el consumo de alcohol en la vía pública, entre otros aspectos.

En la orden, el alcalde recuerda que está prohibidas las pintadas, grafitis y cualquier tipo de intervención artística en los elementos estructurales de la vía pública, como calzadas, aceras, muros y mobiliario urbano. La excepción será para las pinturas murales o intervenciones artísticas que cuenten con la debida autorización de la propiedad y del Ayuntamiento.

Regulación de la pirotecnia: prohibido vender petardos a menores de 12 años

Conforme al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, se prohíbe la venta ambulante de fuegos artificiales a los establecimientos que no dispongan de la correspondiente autorización. Además, se establece una limitación de edad para la compra de artículos pirotécnicos: 12 años para los de categoría F1, 16 años para F2 y 18 años para F3. El bando recomienda evitar el uso de pirotecnia en zonas concurridas y establece que su uso será permitido "únicamente en áreas no residenciales y a más de 300 metros de edificaciones, zonas verdes o áreas con vegetación".

"Igualmente, queda prohibido portar mechas encendidas o el uso del material pirotécnico que pueda producir ruidos o incendios en la vía pública".

Se hace un llamado a la sensibilidad hacia las personas con trastornos del espectro autista y los animales domésticos, especialmente perros y gatos, que suelen verse afectados por el ruido.

Del mismo modo, y como son fechas proclives para ello, el Ayuntamiento subraya la importancia de la adopción responsable de animales. Se pide evitar el abandono y la desatención de mascotas, garantizando su bienestar y protección en todo momento.

Control del Ruido en la Vía Pública

Se prohíben las actividades ruidosas en espacios públicos. No se podrá cantar, gritar, tocar instrumentos musicales o el uso de aparatos de sonido o altavoces, sin la debida autorización. La Policía Local tiene la facultad de intervenir y confiscar los equipos de sonido que estén produciendo ruidos molestos, para preservar la paz y tranquilidad de la ciudad.

Prohibido el botellón

El Ayuntamiento de Málaga prohíbe también en estas fiestas la permanencia y concentración de personas en la calle consumiendo bebidas o realizando actividades que alteren convivencia ciudadana fuera de las zonas autorizadas. La excepción: el consumo de bebidas en terrazas y veladores de bares y restaurantes con licencia municipal, dentro del horario establecido. Los menores, como el resto del año, tiene prohíbido el consumo de alcohol.

La colocación de publicidad en mobiliario urbano como farolas, semáforos y otros elementos de la vía pública está prohibida sin la autorización pertinente. Los organizadores de eventos como cotillones, conciertos y fiestas juveniles deben cumplir con todos los requisitos reglamentarios y obtener las autorizaciones necesarias con antelación.

En línea con la protección del medio ambiente, se insta a los ciudadanos a realizar un consumo responsable durante estas fiestas, priorizando productos con embalajes sencillos y comprando alimentos locales para evitar el desperdicio.

Uso del transporte público

El Ayuntamiento de Málaga recomienda el uso del transporte público para evitar la congestión de tráfico en el Centro Histórico, polo de atracción de miles de personas a diario para disfrutar del espectáculo de las luces. Por ello, reforzará los servicios de la red de transporte municipal EMT para garantizar una movilidad eficiente y sostenible durante la temporada navideña. Sin menoscabo, como recomienda el bando, de que los malagueños planifiquen sus desplazamientos con antelación suficiente y hagan uso de los aparcamientos disuasorios.

Prevención de la difusión de bulos

La administración local hace un llamamiento a la ciudadanía para que verifiquen la información antes de compartirla, evitando así la difusión de rumores y bulos que puedan generar alarma. Los ciudadanos deben recurrir a fuentes oficiales y medios verificados para obtener información precisa.

Sanciones por incumplimiento

Se recuerda que el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en las ordenanzas y reglamentos municipales puede conllevar sanciones, y las autoridades competentes estarán vigilando el cumplimiento de estas medidas. Con estas medidas, el Ayuntamiento de Málaga busca garantizar unas fiestas seguras, respetuosas con el entorno y con la comunidad, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de unas celebraciones tranquilas y en convivencia.