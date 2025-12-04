MálagaTech Park repasa sus más de 30 años con algunos de sus pioneros: "Y tú, ¿cómo acabaste en el PTA?"

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha celebrado este jueves el coloquio homenaje "Los Primeros del Málaga TechPark" con algunas de las personas que arrancaron hace ahora 33 años este proyecto, convertido hoy en un referente tecnológico global. La cita, organizada por el grupo senior del club de directivos Málaga TechPark Execs, ha reunido como intervinientes al director general de la tecnópolis, Felipe Romera, junto a José Estrada, Álvaro Simón de Blas y José Blanco, para repasar una trayectoria que arrancó en diciembre de 1992, cuando el PTA se inauguró con apenas ocho empresas y unos 130 trabajadores. Desde aquellos humildes comienzos, el salto ha sido estratosférico: ahora con 715 empresas y 27.940 empleados, representando un tercio del PIB de Málaga capital.

Como moderador del coloquio ha actuado Carlos Bentabol, coordinador del grupo de Talento Senior de Málaga Tech execs Club. "El acto ha permitido además poner en valor la colaboración público-privada, la generación de talento joven de calidad y la historia de los profesionales que dieron forma al parque y que hoy inspiran a nuevas generaciones a construir un futuro todavía más ambicioso en Málaga TechPark", ha señalado la tecnópolis.

El evento, celebrado en el campus de EIG Education, ha contado con la presentación del presidente del club y co-fundador de Aertec, Antonio Gómez-Guillamón, y el delegado en Málaga de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga, Antonio García Acedo.

Romera, ingeniero de Telecomunicaciones y figura clave en la transformación del parque desde sus primeras etapas, ha marcado con liderazgo el crecimiento del Málaga TechPark. José Estrada, ingeniero con larga trayectoria en microelectrónica y tecnología, estuvo vinculado a las primeras grandes empresas que confiaron en el parque como base en la zona como Hughes Hughes Aircraft, una empresa de microelectrónica para coches de la General Motors.

Por su parte, Álvaro Simón de Blas, es pionero en impulsar la incubación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico dentro del parque, contribuyendo a forjar su carácter innovador. Es el director de la incubadora de empresas BIC Euronova, decana de Málaga su ámbito. José Blanco fue uno de los primeros directivos de compañías instaladas en el parque como Ingenia, ahora Babel, y recordado por consolidar empresas tecnológicas en sus fases iniciales de implantación.

"¿Cómo acabaste en el PTA de Málaga"

Los intervinientes, en una sesión amena y ágil, han respondido a la pregunta "¿cómo acabaste en el PTA" y eso ha servido para que Romera haya recordado la "prehistoria" del parque y sus visicitudes (era director del emblemático laboratorio de I+D de Fujistu pero decidió embarcarse en la aventura de impulsar el nacimiento de un parque tecnológico en Málaga). Estrada propuso a la General Motors (propietaria de Hughes) que apostara decididamente por Málaga y en lugar de otros emplazamientos, y le propuso liderar el establecimiento de la empresa.

Simón de Blas llegó por un anuncio en el periódico donde anunciaba labúsquedaa de gerente para el BIC Euronova. Dejó su empresa propia en Sevilla para gestionar la incubadora, que claramente ha resultado un caso de éxito por la cantidad de empresas que han pasado por sus instalaciones. José Blanco, por su parte, ha contado que la desaparición del laboratorio I+D de Fujitsu fue la oportunidad para crear Ingenia, proceso que fue "muy complejo" (al final vio la luz en el BIC).

Se ha hablado también de las innovaciones en redes, comunicaciones y servicios que el PTA ofrecía en los años 90 en su Centro Servidor Telemático (CST) antes de la irrupción masiva de internet en las empresas con servicios avanzados a su tiempo en el ámbito de la fibra óptica, web, correo electrónico, videoconferencia, base de datos de empleo, etc... Esas inversiones tecnológicas sentaron la base del crecimiento del PTA en la primera década de este siglo XXI.

Felipe Romera, José Estrada, Álvaro Simón de Blas, José Blanco y Carlos Bentabol, en el coloquio “Los Primeros del Málaga TechPark". / L. O.

Éxito y retos de futuro del Málaga TechPark

El éxito del PTA, a su juicio, ha sido posible gracias a la colaboración "leal y comprometida" de todas las administraciones en todos estos años.

Además, se ha hablado de futuro. Los intervinientes en la mesa y los asistentes han detectado "riesgos" en la falta de vivienda o los problemas de movilidad desde las poblaciones circundantes y, en el lado de las "oportunidades, han citado que se debe seguir avanzando en la colaboración y comunicación entre las empresas (que es uno de los objetivos principales del club Málaga TechPark Execs).

Cifras récord del PTA en empresas, empleo y facturación

El PTA ha evolucionado hasta convertirse en un motor real de transformación económica, social y tecnológica. En 2024 cerró con una facturación récord de 4.181 millones de euros y un crecimiento del 11,3% en el último año. Actualmente acoge a 715 empresas, incluyendo compañías nacionales e internacionales, y ha disparado su influencia con una inversión sostenida en I+D que consolida su posición como hub tecnológico

El coloquio también ha servido para poner en contexto el papel estratégico del PTA en la economía andaluza, como refleja el reciente estudio de impacto económico elaborado por el Institute of Economics and Business for Society de la Universidad de Málaga. Esta investigación destaca que el parque genera un impacto conjunto sobre el PIB andaluz de 4.836,31 millones de euros, equivalente al 2,33% del total autonómico, con un peso aún mayor en la provincia (10,68 %) y en la ciudad de Málaga (34,97%). Además, el estudio confirma que Málaga TechPark genera 70.968 empleos directos e indirectos, de los cuales más de un tercio están vinculados a la capital malagueña.