Incidente

Reabierta la A-92M en Antequera tras ser cortada por un camión volcado

El carril fue cerrado desde el momento del incidente, sobre las 05.00 de la mañana según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), obligando a los vehículos a desviarse por la A-45

Accidente de un camión en la A-92M, a la altura de Antequera.

Accidente de un camión en la A-92M, a la altura de Antequera.

Laura Rubio

Laura Rubio

MÁLAGA

Vuelve a abrir la autovía A-92M, que une el Alto de las Pedrizas con el límite de la provincia de Granada, tras permanecer cortada 12 horas a la altura de la localidad malagueña de Antequera por el vuelco de un camión.

El carril fue cerrado desde el momento del incidente, sobre las 05.00 de la mañana según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), obligando a los vehículos a desviarse por la A-45. No se han registrado víctimas ni heridos por el incidente, ni se generaron retenciones a lo largo de la vía.

Cabe recordar que el corte afectaba al tramo comprendido entre los kilómetros 0 a 23 de la A-92M y el tráfico se desvió a través de la A-45, hasta que finalmente en la tarde de este jueves la vía ha quedado abierta.

