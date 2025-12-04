Sucesos
Retiran la custodia a los padres de dos menores en Málaga por desnutrición y una de ellas dar positivo en cocaína
Los hijos, un bebé prematuro y una menor de dos años, se encuentran en situación de acogimiento familiar
La Opinión
Dos padres han perdido la custodia de sus dos hijos menores en Málaga, un bebé prematuto y una menor de dos años.
El desamparo de los menores se ha producido por "negligencia y situación de riesgo", por presentar ambos síntomas de desnutrición y después de que a la de dos años, tras un reconocimiento médico, diera positivo en cocaína.
Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, han explicado que la retirada se produjo por desnutrición y por tener un ambiente insalubre. Las dos menores, según han detallado las citadas fuentes, están en situación de acogimiento familiar.
Ante estos hechos, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Torremolinos mantiene una investigación abierta
