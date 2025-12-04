Málaga reconoce la labor de voluntarios y entidades en los XXI Premios Málaga Voluntaria

El Ayuntamiento de Málaga reconoce un año más la labor desarrollada por personas, colectivos y empresas que trabajan y destacan en el campo de la acción voluntaria organizada. En el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el 5 de diciembre, el Teatro Cervantes ha acogido en la tarde de este jueves la entrega de los XXI Premios Málaga Voluntaria que promueve el Área de Participación Ciudadana.

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, ha participado en este evento que sirve de homenaje al voluntariado malagueño y en el que han estado presentes representantes del tejido asociativo de la ciudad.

Para esta 21 edición se han presentado un total de 32 candidaturas de asociaciones, entidades, empresas y particulares que han realizado actuaciones y programas de voluntariado. El jurado, reunido el pasado 19 de noviembre, acordó por unanimidad la concesión de los galardones en cada una de las seis modalidades.

Un emotivo momento de los premios. / l.o.

Los premiados

Los premiados en esta edición han sido en la promoción y asistencia en el campo de la salud y acompañamiento de personas vulnerables, la entidad Incide (Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación) por su proyecto 'Cuenta conmigo', consistente en una red de apoyo mutuo integrada por personas mayores voluntarias de la organización que llevan a cabo un seguimiento y acompañamiento a otras personas mayores dependientes o en situación de soledad no deseada.

En el apartado de contribución a la economía circular, la sostenibilidad y los ODS, el premio ha sido concedido a la entidad Global Support for Africa Develepment, por su proyecto 'Salud, cuidado ambiental y reciclaje para una mejor salud y vida', a través del cual se pretende convertir los residuos en riqueza.

En cuanto a la reducción de la brecha digital en colectivos vulnerables a través de la formación, capacitación y asistencia técnica, el jurado ha acordado reconocer a la Fundación Cibervoluntarios por el proyecto 'Cibervoluntarios en Málaga con iniciativas en el ámbito del desarrollo de competencias digitales para las personas con baja cualificación digital.

A través de esta iniciativa se ayuda a personas en situación de vulnerabilidad digital a comprender y usar la tecnología para que la transformación digital sea una oportunidad real para todas las personas.

Asimismo, por su aportación a la cooperación internacional al desarrollo, la Fundación Harena ha sido galardonada por su proyecto 'Colaboración en Etiopía para el acceso a agua potable, seguridad alimentaria y fortalecimiento comunitario en Lego, Arkiso Akako y Mechela Wortu', que combina infraestructuras esenciales (agua potable, saneamiento, energía, comedores-escuela y huertos) con formación y gobernanza local y que este año ha permitido la perforación de un pozo, la apertura de un comedor-escuela y la creación de un huerto comunitario.

En la modalidad de empresa solidaria, a través de la que se premian iniciativas que contribuyan a generar impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables, ha sido galardonada la empresa Mayoral Moda Infantil, por su proyecto 'Compromiso con la infancia y la comunidad malagueña' dirigido al bienestar y el desarrollo integral de la infancia en la ciudad, dando su apoyo a Aldeas Infantiles SOS en Málaga.

El jurado ha premiado a Manuel García Parra, a propuesta de Inpavi (Integración para la Vida), como Voluntario del año, por su compromiso "diario y sincero" a través de esta entidad, de la que fue uno de sus primeros voluntarios y que se encarga de atender a familias en situación de vulnerabilidad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante su intervención en los premios Málaga Voluntaria 2025. / l.o.

Menciones especiales

Además de los premiados en las seis modalidades, el jurado ha acordado conceder sendas menciones especiales de reconocimiento en la categoría de persona voluntaria del año a Isabel Reding Cid (voluntaria más antigua de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas) y a María Jesús Ramírez (voluntaria del Club de Leones Málaga Ilusión).

El jurado ha estado presidido por la concejala delegada del Área de Participación Ciudadana, Mar Torres, y ha estado compuesto por la delegada territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia; y la directora técnica de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional de la Diputación, María del Carmen Márquez (por delegación del diputado responsable del área, Francisco José Martín).

También han estado la responsable del departamento de Ejecución y Desarrollo de la Confederación de Empresarios de Málaga, Noelia García; la presidenta de la Plataforma del Voluntariado, Eva Pascual; y Manuel Ladoux, por delegación del coordinador de la Oficina del Voluntariado de la Universidad de Málaga, Sergio Cañizares.

Como en anteriores ediciones, el premio consiste en la entrega de una reproducción de la obra 'Encuentro', del autor Carlos Albert Andrés, que resultó ganadora en 2005 en el concurso de escultura convocado por el Ayuntamiento para los Premios Málaga Voluntaria.