Trabajo
Ximenez Group busca 20 técnicos para cubrir vacantes de instalación y montaje en sus proyectos
Ximenez Group busca incorporar a su equipo técnico a 20 profesionales mediante un proceso de selección, impulsado por la expansión de la empresa en más de 50 países
Ximenez Group ha lanzado un proceso de selección de empleo para incorporar 20 nuevos profesionales en su equipo técnico. Este refuerzo en la plantilla responde a la creciente demanda de proyectos y la expansión de la compañía a nivel nacional e internacional, donde ya desarrolla proyectos en más de 50 países.
La convocatoria está dirigida a cubrir vacantes para 20 puestos de técnico de instalación y montaje, lo que permitirá a la empresa continuar su camino hacia la excelencia en el sector de la iluminación artística.
Requisitos e inscripción
Las personas interesadas en participar deberán cumplir con requisitos específicos, como un curso de 20 horas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en trabajos de electricidad y mantenimiento de instalaciones de alta y baja tensión. Se valorará adicionalmente formación en PRL para trabajos en altura.
Las personas interesadas en alguna de las vacantes deberán rellenar el formulario en este enlace.
Oferta de empleo cualificado
Con esta iniciativa, Ximenez Group reafirma su compromiso con el empleo cualificado, ofreciendo oportunidades laborales en una compañía con 80 años de experiencia y presencia global. Para formar parte del proceso de selección, los interesados deberán completar un formulario disponible en el enlace proporcionado.
Con esta ampliación de plantilla, la empresa refuerza su presencia como referente internacional en soluciones de iluminación de alta calidad, promoviendo el talento y la innovación en su sector.
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Un nuevo parque navideño en Málaga: con tobogán de hielo, patinaje y la Casa de Papá Noel
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo