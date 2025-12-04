Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ximenez Group busca 20 técnicos para cubrir vacantes de instalación y montaje en sus proyectos

Ximenez Group busca incorporar a su equipo técnico a 20 profesionales mediante un proceso de selección, impulsado por la expansión de la empresa en más de 50 países

Montaje de las luces de Navidad en la calle Larios

Montaje de las luces de Navidad en la calle Larios / Álex Zea

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Ximenez Group ha lanzado un proceso de selección de empleo para incorporar 20 nuevos profesionales en su equipo técnico. Este refuerzo en la plantilla responde a la creciente demanda de proyectos y la expansión de la compañía a nivel nacional e internacional, donde ya desarrolla proyectos en más de 50 países.

La convocatoria está dirigida a cubrir vacantes para 20 puestos de técnico de instalación y montaje, lo que permitirá a la empresa continuar su camino hacia la excelencia en el sector de la iluminación artística.

Requisitos e inscripción

Las personas interesadas en participar deberán cumplir con requisitos específicos, como un curso de 20 horas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en trabajos de electricidad y mantenimiento de instalaciones de alta y baja tensión. Se valorará adicionalmente formación en PRL para trabajos en altura.

Las personas interesadas en alguna de las vacantes deberán rellenar el formulario en este enlace.

Oferta de empleo cualificado

Con esta iniciativa, Ximenez Group reafirma su compromiso con el empleo cualificado, ofreciendo oportunidades laborales en una compañía con 80 años de experiencia y presencia global. Para formar parte del proceso de selección, los interesados deberán completar un formulario disponible en el enlace proporcionado.

Con esta ampliación de plantilla, la empresa refuerza su presencia como referente internacional en soluciones de iluminación de alta calidad, promoviendo el talento y la innovación en su sector.

