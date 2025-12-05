El 90% de la población y el empleo de Málaga se concentra en la mitad de la provincia

La provincia también sufre los problemas de esa 'Málaga Vaciada' que afectan a la despoblación rural, especialmente de jóvenes, lo que lleva al envejecimiento y pérdida de servicios (escuelas, centros de salud, bancos), un mercado laboral precario sin empleos cualificados que atraigan talento, un parque de viviendas vacías que se deteriora, y la falta de oportunidades para desarrollar proyectos de vida. A pesar de que estos han sido detectados por las administraciones y se han puesto en marcha políticas para combatir este éxodo en los pequeños pueblos, el 90% de la población y del empleo de Málaga se concentra en la mitad de la superficie de la provincia, en lo que la capital y su área metropolitana, constituida por 38 municipios.

La Fundación CIEDES ha presentado este viernes el segundo Cuaderno Málaga Metrópolis Global, dedicado en esta ocasión a la educación y laformación en este área. Patrocinado por Unicaja Banco y elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, con el apoyo de un equipo de expertos colaboradores de la propia CIEDES, el informe analiza de forma integral el sistema educativo y formativo de estas 38 localidades. Una de las principales conclusiones es que la presencia de población joven, especialmente en los municipios costeros, ha llevado a una mejora en los niveles educativos en la metrópolis, en comparación con las zonas interiores, donde se experimenta un proceso sostenido de envejecimiento.

De hecho, en la metrópolis, los niveles educativos de la población también se han elevado, según este análisis. Más del 40% de los ocupados poseen estudios superiores, aunque el 45% de la población en edad de trabajar mantiene niveles formativos reducidos. La tasa de empleo entre la población activa oscila entre el 41,5% con baja cualificación y el 70% con estudios superiores. Rincón de la Victoria sería la localidad con un mayor porcentaje de población con estos estudios (un tercio del total), por encima de la media malagueña. En este apartado le seguirían, y por este orden: Benalmádena, Málaga, Alharín de la Torre y Torremolinos.

De hecho, el Cuaderno Málaga Metrópolis Global subraya cómo persisten retos históricos estructurales, como esas desigualdades internas en niveles educativos, la necesidad de mejorar los resultados académicos y la persistencia de la brecha digital en algunos municipios. Con todo, y a pesar de estos desafíos, el territorio muestra un "notable dinamismo formativo, con una oferta universitaria y de FP en expansión y una población joven que constituye una oportunidad estratégica para el desarrollo futuro".

Tasas de idoneidad y de abandono escolar

El informe ha sido presentado este viernes en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. El documento también aporta un diagnóstico detallado de la educación y la formación desde la etapa Infantil hasta la educación superior. A grandes rasgos, el área metropolitana de Málaga cuenta con "un sistema educativo robusto, con una oferta amplia y creciente, acompañado de infraestructuras en expansión y una fuerte concentración de alumnado y recursos".

En los últimos años, Málaga ha logrado una notable reducción en sus tasas de fracaso escolar, aunque aún se mantienen por encima de la media nacional. En 2024, el 16,4% de los escolares abandonaron sus estudios de forma temprana. Esto contribuye a que la tasa de jóvenes de 20 a 24 años que ni estudian ni trabajan en la provincia fuera del 14,2% en 2023, superior a la media de la UE (12%) y ligeramente inferior a la de Andalucía (14,6%). La tasa de idoneidad (porcentaje de alumnos que cursan el nivel educativo correspondiente a su edad) se sitúa en el 71%, ligeramente por debajo de la media andaluza a los 15 años.

A pesar de estos desafíos, más jóvenes de la metrópolis de Málaga se gradúan de la ESO en comparación con hace una década. Este incremento también ha dado lugar a un crecimiento en el número de estudiantes que optan por continuar con Bachillerato o un ciclo formativo, ya sea de grado medio o superior, aunque el crecimiento en Bachillerato es más moderado.

Expansión de la FP

La Formación Profesional (FP) ha sido un motor clave en el sistema educativo malagueño. En la última década, el número de alumnos en FP de grado medio ha crecido más del 37%, mientras que el número de estudiantes en grado superior se ha duplicado. En la actualidad, Málaga concentra el 16% del alumnado andaluz que cursa FP Dual, una modalidad educativa que combina la formación teórica con la práctica en empresas, lo que aumenta las oportunidades de inserción laboral.

En cuanto a la inclusión educativa, la metrópolis de Málaga alberga a 1.304 alumnos con necesidades educativas específicas, lo que representa cerca del 95% del total provincial, destacando la importancia de los programas de apoyo a la diversidad en la región.

La diversidad del alumnado es otro factor relevante en Málaga. En el curso 2023/2024, había alrededor de 46.500 alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas no universitarias, lo que representa el 35% del total en Andalucía. Este aumento superior al 60% respecto a hace diez años refleja una creciente internacionalización de la educación en la provincia, superando el crecimiento experimentado tanto en Andalucía como en España.

El análisis destaca el notable dinamismo formativo, con una oferta universitaria amplia y una FP en expansión / Ayuntamiento de Málaga

Educación universitaria

En el ámbito universitario, la Universidad de Málaga (UMA) destaca por su oferta académica, especialmente en las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, que concentraron el 46,1% de los alumnos matriculados en el curso 2022/2023. Le siguen las Ingenierías y Arquitecturas (22,3%), las Ciencias de la Salud (13,4%), Arte y Humanidades (11,7%) y Ciencias (6,5%). Este enfoque académico no solo satisface las necesidades del mercado laboral local, sino que también atrae a estudiantes tanto nacionales como internacionales, consolidando a la UMA como un referente educativo en la región.

Este panorama educativo refleja un fuerte impulso en la formación profesional y un creciente interés por parte de los jóvenes en continuar sus estudios, lo que sitúa a Málaga como un modelo de crecimiento educativo en el sur de España.

En 2021, alrededor del 41% de los ocupados en la metrópolis de Málaga (entre 16 y 64 años) contaban con estudios superiores, superando ligeramente la media de la provincia y Andalucía. Este porcentaje varía significativamente entre municipios, con un 55,5% en Rincón de la Victoria y un 17,6% en Valle de Abdalajís. En contraste, el porcentaje de ocupados con estudios básicos en la metrópolis es del 35,9%, superando la media nacional. La inserción laboral muestra grandes diferencias según el nivel educativo alcanzado.

La Formación Profesional (FP) en Málaga se ha consolidado como un pilar fundamental del sistema educativo. En los últimos diez años, el número de estudiantes en ciclos formativos ha crecido a un ritmo superior al de Andalucía y España. En la FP de grado medio, la tasa de inserción laboral supera el 50%, destacándose áreas como Química, Fabricación Mecánica, Transporte, Agraria e Instalaciones y Mantenimiento, que superan el 80%. En la FP de grado superior, más del 60% de los egresados en 2019 estaban trabajando al cuarto año de su graduación, con un 100% de inserción en Industrias Alimentarias y tasas superiores al 80% en Electricidad y Electrónica, Transporte, Agraria, Informática y Comunicaciones, y Química.

En la educación universitaria, la Universidad de Málaga (UMA) destaca por su alta tasa de afiliación a la Seguridad Social entre los egresados. En el curso 2018-2019, al cuarto año de finalizar sus estudios, el 72,4% de los graduados estaban afiliados, posicionándose entre las tasas más altas de Andalucía.

El sistema educativo y los servicios de orientación educativa y laboral en Málaga, tanto municipales como del tercer sector, desempeñan roles complementarios. Sin embargo, la oferta sigue fragmentada y no siempre tiene la capacidad para atender la creciente diversidad del alumnado. En 2024, la metrópolis de Málaga concentró el 88% de los contratos de la provincia y casi el 16% de los contratos regionales. Aunque los sectores de restauración (33,9% de los contratos) y técnicos y profesionales de apoyo destacan, los empleados contables y administrativos también tienen una presencia significativa.

Brecha digital

En cuanto a la brecha digital, el 79,9% de los centros de enseñanzas no universitarias en la metrópolis de Málaga contaban con Entorno Virtual de Aprendizaje en el curso 2022-2023. La provincia de Málaga se encuentra a la vanguardia digital, con un 67,7% de la población entre 16 y 74 años con habilidades digitales básicas, siendo la provincia con la mayor proporción de personas con estas competencias en Andalucía.

Este panorama subraya el avance en formación y empleo en Málaga, consolidando la ciudad como un referente educativo y laboral en el sur de España.