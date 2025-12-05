Abre en Málaga el primer hotel exclusivamente para perros: así es Dog City

En los últimos años, Málaga ha avanzado en convertirse en una ciudad petfriendly, con playas, cafeterías e incluso teniendo el primer cementerio para animales de España.

Sin embargo, a pesar de este auge de espacios para mascotas, aún faltaba un lugar realmente pensado para su bienestar. Aunque existe una creciente oferta de hoteles, boutiques y cafeterías, ninguno de estos espacios estaba diseñado específicamente para ellos.

Las opciones de alojamiento para perros se limitaban a dejar a nuestros amigos de cuatro patas en casa de algún familiar o amigo, lo que no siempre es lo más cómodo ni seguro. Es aquí donde nace Dog City, el primer hotel para perros de Málaga.

Este innovador espacio, diseñado para satisfacer todas las necesidades de los perros, ofrece un entorno único en el que se combinan el descanso, la diversión y el cuidado especializado.

Creado por Ana Albaladejo, junto a sus socios Soho Boutique y el actor malagueño Salva Reina, Dog City nace de la pasión por los animales y la necesidad de ofrecerles un lugar donde no solo puedan ser cuidados, sino también disfrutar de una experiencia única: "Mi pareja y yo, cuando vivíamos en Madrid, siempre buscábamos un lugar especial para nuestros perros, donde pudieran sentirse como en casa. Ahora, en Málaga, hemos decidido crear ese espacio, un sitio donde los perros sean tratados como reyes", explica Ana Albaladejo, directora y creadora del proyecto.

Este espacio está diseñado para satisfacer todas las necesidades de los perros. / Álex Zea

Servicios

Con una superficie de 1.000 metros cuadrados, Dog City ofrece diversos servicios adaptados a las necesidades de cada perro, desde la guardería diurna hasta un hotel canino de 24 horas: "Nuestro equipo está los 365 días del año, las 24 horas del día".

Los perros se alojan en zonas separadas por tamaños para garantizar su bienestar y seguridad. Además, el centro está equipado con tecnología avanzada como luces ultravioleta y sistemas de calefacción y aire acondicionado, creando un ambiente ideal durante todo el año.

Lo que diferencia a Dog City de otras instalaciones para mascotas es su enfoque integral. Además de la guardería y el hotel, el centro cuenta con una peluquería especializada que ofrece cuidados estéticos y de bienestar para perros, y una boutique que vende moda, accesorios y alimentación saludable.

Un lugar también para humanos

Dog City no solo es un espacio para perros, sino también para sus dueños. El centro incluye una cafetería "human friendly", donde los dueños pueden disfrutar de un café o bebida mientras sus mascotas descansan o socializan.

Dog City cuenta con un aula matinal. / Álex Zea

El centro también ofrece un programa de eventos y actividades, que incluyen charlas sobre adiestramiento, talleres sobre la alimentación de los perros y encuentros para celebrar cumpleaños de mascotas.

Requisitos

Entre los requisitos, Dog City pide que los perros estén vacunados para garantizar la seguridad de todos los animales en el centro. Además, los nuevos huéspedes deben pasar una prueba de adaptación de una o dos horas antes de ser aceptados, asegurándose de que se sientan cómodos en el espacio.

Tarifas y servicios

Las tarifas del hotel para perros varían según la duración de la estancia, con un coste de 40 euros por 24 horas. Para estancias más largas, Dog City ofrece descuentos, como 250 euros por 7 noches o 490 euros por 15 noches. También hay opciones de guardería flexible para aquellos que necesitan una solución laboral o desean dejar a su perro por un par de horas o días.

Además, se ofrece un aula matinal para aquellos que necesiten dejar a su perro temprano por motivos laborales.

Aunque Dog City acaba de abrir sus puertas en Málaga, Ana y sus socios tienen grandes planes para el futuro. "Nos encantaría expandir este concepto a otras ciudades", concluye Ana.