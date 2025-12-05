Tráfico
Un accidente entre dos camiones en la A-45 obliga a cortar el tráfico en la vía a la altura de Antequera
La colisión se produjo a las 14.00 horas y una grúa se encuentra retirando uno de los vehículos. El tráfico también es lento en la zona de Las Pedrizass.
La Opinión
La Operación Salida por el Puente de la Constitución provoca las primeras retenciones. Esta vez por el accidente entre dos camiones en la A-45, a la altura de Antequera, que ha obligado a cortar el tráfico en esta vía en sentido Córdoba entre los kilómetros 104 y 115. El corte también provoca tráfico lento en la zona de Las Pedrizas.
Desvío por la A-92M
Desde la DGT han señalado que los vehículos que circulan por la zona tienen habilitado como desvío alternativo la carretera A-92M, y que debido al corte actual se está registrando tráfico lento. Según informan desde el 112, la colisión entre los dos camiones ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas de este viernes y no se han registrado heridos.
Fuentes de la DGT apuntan que el corte actual se debe a que una grúa se desplaza hasta el lugar para retirar uno de los camiones siniestrados, que se encuentra en la mediana, y para esta maniobra dicha grúa requiere del uso de los dos carriles en dirección Córdoba.
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- Un terremoto de magnitud 4.2 sacude Málaga
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Todo lo que debes saber sobre la ZBE en Málaga: vehículos permitidos, etiquetas y sanciones