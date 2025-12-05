La Junta espera licitar en tres meses las obras de construcción de las 50 VPO de la calle Cerrojo de Málaga

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha anunciado este viernes que espera licitar en unos tres meses las obras para construir la promoción de 50 viviendas protegidas en la calle Cerrojo del barrio malagueño de El Perchel, que se levantarán en un amplio solar a la espalda del Conservatorio de Danza Ángel Pericet, que venía acumulando años a la espera de su desarrollo para ser destinado a VPO. La consejera, Rocío Díaz, espera que los trabajos se pueden licitar en febrero de 2026 con una inversión de 8,3 millones de euros de fondos propios de la Junta de Andalucía.

La Consejería señala que ha obtenido la licencia de obra para la promoción, que tendrá régimen general de venta. Se espera que las 50 viviendas protegidas en calle Cerrojo se ejecutarán en un plazo estimado de 24 meses a partir del inicio de los trabajos.

Se trata de un proyecto que tendrá 41 viviendas de dos dormitorios, seis de tres dormitorios y las tres restantes, de una habitación, según los datos que trasladó en su momento la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.

Previo a la obtención del permiso, Urbanismo tramitó un estudio de detalle para la ordenación de la parcela redactado por el estudio de Luis Machuca. En ese estudio se incluyó la ejecución de un sótano destinado a aparcamientos y trasteros que deberá dar encaje a los restos arqueológicos existentes en el solar correspondientes con la factoría de salazones así como los elementos de trama musulmana

"Esfuerzos" de la Junta en materia de vivienda

La titular de Fomento ha remarcado que esta promoción refleja los "esfuerzos" del Gobierno andaluz para afrontar el reto de la vivienda en Málaga y que se suma a otras medidas como el nuevo barrio del sector Universidad (con la construcción de más de mil viviendas protegidas en alquiler), o el desarrollo del suelo residencial de Lagar de Oliveros.

De igual manera, ha destacado otros proyectos en la provincia de Málaga como la permuta de un suelo en Algarrobo, destinado a la construcción de 57 VPO, y la urbanización de la finca La Dehesa de Ronda, con capacidad para 365 viviendas.

Díaz ha recordado que este proyecto "llevaba más de dos décadas bloqueado" y que es ahora, con las políticas de viviendas del Gobierno de Juanma Moreno, "cuando se han tramitado las gestiones urbanísticas para ponerlo en macha".

Presupuesto en vivienda de la Junta de Andalucía

El desbloqueo de esta promoción se produce en un momento en el que la Junta ha destinado un presupuesto en vivienda para 2026 de 740 millones de euros (el mayor de su historia), a los que habría que sumar 460 millones de euros que los andaluces "obtendrán en beneficios fiscales".

Además, este año se ha puesto en marcha medidas para facilitar la construcción de VPO, como el Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes, que tiene como principal objetivo poner a disposición todo el suelo disponible para nuevas promociones y proyectos residenciales.

La Junta recuerda que más de 70 ayuntamientos, que representan a más de la mitad de la población andaluza y que se encuentran en las zonas de mayor demanda, se han adherido a este decreto-ley. Igualmente, se encuentra en la última fase de tramitación parlamentaria la nueva Ley de Vivienda de Andalucía.