La periodista de La Opinión Arancha Tejero, reconocida en los Premios Ciudad de Málaga

La periodista de La Opinión de Málaga Arancha Tejero, especializada en el área de Sanidad y Salud, recibió este viernes una mención especial durante el acto de entrega de la XVI edición de los Premios de Periodismo Ciudad de Málaga, que se celebró en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, presidido por el alcalde, Francisco de la Torre.

Graduada en Periodismo y en el Máster de Investigación sobre Medios de Comunicación, Audiencias y Práctica Profesional en Europa de la Universidad de Málaga, Arancha Tejero desarrolla su actividad profesional en este diario desde el año 2023.

El jurado la ha reconocido por su reportaje ‘Un lugar de esperanza para los trastornos alimentarios’, publicado en La Opinión de Málaga en octubre de 2024.

En esta decimosexta edición el periodista madrileño Alfredo Relaño se ha alzado con el premio en la categoría de trayectoria profesional, por unanimidad del jurado.

También han sido premiados el diario Sur por el pódcast ‘Memoria Sur’, en la categoría de trabajos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas del Plan Estratégico de Málaga, y Canal Sur Radio por el programa ‘La sal de la tierra’, en la modalidad de trabajos tendentes a reforzar la proyección de la ciudad.

El fotógrafo Jorge Guerrero, de AFP, ha recibido otra mención especial por una fotografía de Rafael Nadal durante la Copa Davis de tenis celebrada en Málaga. Los premios tienen una dotación económica de 5.000 euros para la trayectoria profesional y de 3.000 euros para cada una de las restantes categorías.