La Asociación de la Prensa de Málaga celebra su 120 aniversario con un podcast histórico

La Asociación de la Prensa de Málaga se prepara para celebrar su 120 aniversario, con un podcast histórico que recrea la primera reunión de periodistas que dio origen a la entidad en 1905. La iniciativa ha sido coordinada por la profesora del Grado en Periodismo de la Universidad de Málaga, Laura López y Celia Bermejo.

Los periodistas que pondrán voz son: Laura López, Celia Bermejo, Antonio Ismael, José María de Loma, Marcos Chacón, Ángel Escalera, Rafael Salas, Nieves Egea, Montse Navarro, Eduardo Ramos, Rebeca García, Diego Bandera, Rafael Romo, Andrés García, Fernando del Valle, Ana Barreales, Paula Peralta, Sandra Barrio, Antonio Méndez, Laura García, Teresa Santos, Isabel Naranjo y Elena Blanco.

Organizadora el podcast

Laura López, profesora de Periodismo de la Universidad de Málaga, explica que: "la Asociación de la Prensa de Málaga cumple en 2025 su 120 aniversario. Desde la Asociación hemos impulsado diversas actividades y yo propuse crear un podcast histórico que recreara los inicios de la entidad. Como profesora de Historia del Periodismo y especialista en la Málaga de esa época, era la oportunidad perfecta para unir mi pasión por la historia local, por la investigación periodística y por la escritura".

La reunión que tuvo lugar en hace 120 años tuvo una duración de varias horas: "Lo que más me ha llamado la atención es conocer los detalles de aquella tarde. Los periodistas estuvieron reunidos desde las cinco hasta las doce y media de la noche, con un receso entre las siete y las nueve, según relata El Popular de Málaga. Me genera mucha curiosidad imaginar cuáles fueron las conversaciones que llevaron a aprobar los 32 estatutos de la Asociación. Esa es la esencia del podcast. Intentar meterme en sus cabezas y recrear ese diálogo para dar vida a aquella reunión", resume López.

Laura López y Celia Bermejo grabando el Podcast / Asociación Prensa Málaga

Gran trabajo documental para el podcast

La complejidad de poder llevar a cabo el podcast es máxima: "Ha habido un trabajo documental muy complejo, no solo del momento periodístico, sino también del contexto histórico de Málaga. El podcast tiene dos capítulos: el primero recrea la preparación de la reunión y, por tanto, la Málaga de la época; el segundo capítulo se centra en la puesta en escena de la reunión en sí. Para ello hemos utilizado libros, artículos científicos y la prensa del momento", apunta López.

La profesora dice que: "el podcast está presentado por la periodista Celia Bermejo y por mí. Las voces de los personajes las interpretan periodistas de distintos medios de Málaga. Muchos se han quedado fuera porque no podíamos incluirlos a todos, pero hemos intentado representar de forma amplia el panorama comunicativo de la ciudad".

Conocer el pasado es necesario para poder vivir el presente: "Uno no puede vivir el presente solo desde el presente. Hay que mirar al pasado para entender por qué lucharon los periodistas, qué lograron, qué errores evitar y cómo se consolidaron las libertades que hoy disfrutamos. En definitiva, es vivir el presente comprendiendo la historia del periodismo", analiza López.

Anécdotas de periodistas

López expone que hay muchas anécdotas, pero la más divertida "es ver a los periodistas interpretando personajes históricos delante del micrófono. Hay que explicarles cómo debe sonar cada personaje, si debe ser más serio, más divertido, más contundente… Ver cómo lo escrito se transforma en voces reales ha sido un proceso precioso".

Los retos del periodismo de 1905 son un tanto más diferentes que los de la actualidad: "Cada época tiene sus retos. Han pasado 120 años y, aunque algunos desafíos se mantienen, como la defensa de la libertad de prensa o del prestigio profesional, otros son específicos del siglo XXI, como todo lo relacionado con la tecnología o la figura del periodista 'todoterreno'. Pero sí, hay luchas que siguen vigentes", anota López.

Explicar la historia del periodismo

"Creo que será un material muy útil para mis estudiantes de Historia del Periodismo y para cualquier persona que disfrute de la historia de Málaga. Explicar la historia del periodismo de forma teórica a veces dificulta conectar con el esfuerzo de los periodistas del pasado. Presentarla mediante un texto dramatizado y bien documentado permite acercarla al oyente. Desde esa cercanía se comprende mejor lo que los periodistas malagueños lucharon hace 120 años", concluye López.