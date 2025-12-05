Uno de los belenes más grande de España, a una hora de Málaga: con 100 metros cuadrados y 500 figuras

Uno de los belenes más grandes de todo España está a tan solo una hora de Málaga capital. Una creación navideña con más de 100 metros cuadrados de extensión que se inaugurará este sábado y para el que ha sido necesario realizar más de 2.000 horas de trabajo.

Este Belén monumental que se podrá visitar desde este sábado hasta el 6 de enero se localiza en la localidad granadina de Huétor Tájar, que cada año se llena de miles de visitantes para disfrutar de su nacimiento y su amplia variedad de actividades, decorados y alumbrados.

Un Belén monumental con 500 figuras

Este Belén monumental que está compuesto por 500 figuras, de las que 150 están en movimiento, recrea escenas bíblicas en escenarios inspirados en algunos de los pueblos considerados por la revista National Geographic como los más bonitos de España.

Belén monumental de Huétor Tájar, uno de los más grandes de España / .

Así, los visitantes podrán contemplar diversos pasajes bíblicos localizados en entornos como Montefrío, en Granada; Cudillero, en Asturias; o Albarracín, en Teruel.

Un trabajo de 2.000 horas para crear uno de los belenes más grandes de España

La creación de este Belén ha corrido a cargo de la técnica de Cultura de la localidad, Mayka Gómez, y un equipo formado por dos artesanos más, que han dedicado 2.000 horas del trabajo para su puesta en marcha.

Este portal navideño se podrá visitar en la Casa de la Cultura del municipio, situada en la plaza Gregorio Peláez, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Para ello, es necesario pagar una entrada de 2 euros.

Roscón de Reyes gigante en Huétor Tájar

Pero esta no es la única iniciativa que se llevará a cabo en Huétor Tájar durante la Navidad, sino que el pueblo granadino también destacará sobre el resto de Andalucía al crear uno de los roscones de Reyes más grandes de toda la comunidad autónoma, con 140 metros de extensión.

Belén monumental de Huétor Tájar, uno de los más grandes de España / .

Un gigantesco dulce que se podrá degustar el día 3 de enero tras abonar un euro, una iniciativa que busca colaborar con el programa de Prevención de Exclusión Social de Cáritas y Servicios Sociales Comunitarios.

El interior de las bolas de nieve, en esta recreación de Granada

Además, Huétor Tájar celebrará este año Cristalia, un entorno que recreará el interior de las bolas de nieve de cristal y que se situará en una carpa instalada junto a la Casa de la Cultura. La entrada para este espectáculo tendrá un coste de dos euros.

A esto se sumará durante toda la Navidad diversas iniciativas, como espectáculos, pasacalles, fiesta infantiles, meriendas, teatros, cine, villancicos, Cartero Real y una papanoelada motera.