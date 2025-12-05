El Club Euronova de Málaga reúne en sus desayunos a medio centenar de empresas con el Grupo Bosch como invitado

Representantes de medio centenar de empresas malagueñas se han dado cita este viernes en el encuentro mensual de socios del Club Euronova, que se ha celebrado en formato abierto y con Alejandro García-Casal, responsable de los Servicios Jurídicos de Grupo Bosch en España, como invitado de excepción. El escenario elegido por el Club Euronova ha sido Link By UMA, en la prolongación de la Universidad de Málaga, para consolidar a conexión entre el tejido empresarial innovador y el entorno universitario.

García-Casal ha ofrecido una ponencia en la que ha desgranado los orígnees de la compañía, sus integrantes y la esrtategia de la empresa un contexto de transformación tecnológica y social.

Bosch es una multinacional con más de 100 años de historia, presente en sectores estratégicos como la movilidad, la tecnología industrial, los bienes de consumo, la energía y la tecnología de la edificación, entre otros ámbitos.

A lo largo de su trayectoria, la compañía ha mantenido una filosofía articulada en torno al lema "Innovación para tu vida". García-Casal ha explicado que la propuesta se sustenta en valores como el respeto, la confianza, la responsabilidad y la sostenibilidad, con el foco puesto en mejorar la calidad de vida de las personas y conservar los recursos a través de la tecnología avanzada, el liderazgo compartido y un fuerte compromiso social, en línea con la visión de su fundador, Robert Bosch.

Con este desayuno, el Club Euronova, que tiene a Susana Calleja como gerente, cierra su programación de 2025 y mira ya hacia nuevos encuentros y retos para 2026

Alejandro García-Casal Anderten, responsable de los Servicios Jurídicos de Grupo Bosch en España. / L. O.

"Los Desayunos", evento estrella del Club Euronova

"Los Desayunos del Club" es un formato que combina ponencia inspiradora, desayuno y networking empresarial, y se ha consolidado como una cita de referencia para firmas tecnológicas, innovadoras y del entorno digital.

El Club Euronova es una comunidad empresarial orientada a la innovación, la colaboración y la tecnología, que impulsa la conexión entre compañías, startups y profesionales, creando espacios de confianza para compartir experiencias, generar sinergias y acelerar proyectos. A través de encuentros periódicos como estos desayunos, jornadas temáticas y visitas técnicas, el Club contribuye a fortalecer el ecosistema empresarial innovador de Málaga y su entorno.

Agradecimiento a patrocinadores y aliados

El Club Euronova agradece el apoyo de sus patrocinadores (Andersen, NormaPro, Hyundai Syrluz-Syrsa, Cajamar, iryo y Oracle), cuyo respaldo hace posible la celebración continuada de "Los Desayunos del Club" y del resto de actividades que se desarrollan a lo largo del año.

Asimismo, se ha reconocido la colaboración del restaurante Absoluto by La Caliza, y de Link By UMA por la cesión de sus instalaciones y su implicación en la conexión entre universidad, empresa y sociedad.