El Gobierno espera ofertar alquileres por debajo de los 700 euros al mes en Málaga con las viviendas de Casa 47

El Gobierno ha anunciado la nueva identidad de la nueva empresa estatal de vivienda que pasará a gestionar todos los inmuebles residenciales propiedad de la Administración General del Estado, entre ellas las 40.000 que son propiedad hasta el momento de la sociedad Sareb (serían un total de 984 en el caso de Málaga), además de otras de entidades como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó este jueves Casa 47, nueva denominación de Sepes, hasta el momento la entidad estatal de suelo se había encargado de la trasformación de suelos logísticos y residenciales para luego proceder a su venta.

En todo caso, se desconocen de momento las ubicaciones de las viviendas y cuántas estarán disponibles para el alquiler una vez arranque esta nueva entidad (cuya creación aprobará el martes el Consejo de Ministros) y aplique sus directrices.

La ministra de Vivienda ha asegurado que Casa 47 busca poner a las personas en el centro dándoles "tranquilidad y asequibilidad" para lo que los contratos de alquiler gestionados por la empresa pública serán de hasta 75 años, con revisión.

Según han explicado desde Vivienda, el primer contrato será de 14 años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso". Así, el máximo del contrato de alquiler será de hasta 75 años.

"Nadie va a destinar más del 30% de rentas a pagar el alquiler", ha expuesto la ministra, que ha indicado que como requisito económico las personas que accedan a las mismas deberán tener rentas entre el 2 y el 7,5 del IPREM (entre 1.200 y 4.500 euros mensuales), lo que supone el 60% de la clase media y trabajadora, según sus cálculos.

Junto a ello, Isabel Rodríguez ha afirmado que el precio del alquiler de la vivienda no se fijará en función de lo que ha costado construirla, sino de lo que la ciudadanía puede pagar.

De esta manera, en un municipio como Madrid, con la renta media de los barrios y con el precio medio de la vivienda, "para que la renta no supere ese 30%" del alquiler, los precios bajarían un 38%, y en Málaga se podrían reducir las rentas del alquiler hasta un 50%, por lo que un alquiler supondría entre 680 y 690 euros.

Cartera de viviendas

La cartera de Casa 47 se nutrirá de construcción propia, pero también de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior, así como de las más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos, con capacidad para albergar otras 55.000 casas, propiedad de la Sareb que se están incorporando.

Además, en lo que va de año, la entidad ha licitado la redacción de los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España; y próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir incrementando el parque público de vivienda. Asimismo, la entidad ha desbloqueado "obras de urbanización con un alto impacto" en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, y próximamente en Málaga y Madrid, tan solo pendientes de aprobación municipal.

Trabajadores de la construcción en Málaga. / Álex Zea

El objetivo es consolidar una inversión en vivienda pública continuada y sostenible, que aporte certezas a todo el ciclo residencial, desde el sector de la construcción hasta la ciudadanía como perceptora última de las viviendas.

Ejes de planificación

Casa 47, cuya creación aprobará el martes el Consejo de Ministros, se sustenta en cuatro ejes: planificación, construcción, hacer barrio y contar con las personas. Sobre el primero, Rodríguez ha afirmado que se busca construir con rigor y seriedad para "no repetir los errores del pasado" y planificando dónde se construirá el parque público estatal, con el objetivo de que las casas no se construyan en zonas que se puedan inundar y vuelva a suceder los acontecimientos vividos en 2024 con la DANA en Valencia.

Sobre el segundo eje, Rodríguez ha indicado que se busca construir con calidad y viviendas "dignas", como mandata el artículo 47 de la Constitución. Además, ha recalcado que todo lo que se va a construir estará blindado permanentemente, para lo que el Gobierno ha introducido mecanismos legales en la nueva Entidad Estatal de Vivienda para que lo construido con dinero público sea "para siempre".

Respecto al tercer eje, Rodríguez ha indicado que se involucrará a los vecinos en el proceso de construcción de barrios para hacerlo más participativo.

"Desde el primer momento, desde los procesos de planeamiento y de construcción, estamos entablando relaciones de participación de colaboración con los vecinos, lo estamos haciendo en Carabanchel, lo hemos hecho en Campamento, en Zaragoza donde o en Valladolid", ha expuesto.