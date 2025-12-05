Enrique Carmona, sismólogo andaluz, responde: ¿Habrá más terremotos en Málaga?

Un terremoto de magnitud 4.9 ha sacudido la provincia de Málaga, con el epicentro situado en Fuengirola, a las 10:38 horas, a una profundidad de 77 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Este seísmo ha llevado a la Junta de Andalucía a activar la fase de preemergencia del Plan Ante el Riesgo Sísmico ante la posibilidad de réplicas o nuevos temblores en la zona.

Se trata del tercer terremoto más potente en lo que va de año en la región que comprende España, Portugal y el norte de Marruecos. Además, se trata del segundo terremoto en la provincia de Málaga esta semana. El primero ocurrió el 1 de diciembre, con una magnitud de 3.2, y su epicentro se localizó en la localidad malagueña de Estepona.

¿Por qué Málaga es una zona de actividad sísmica?

El sismólogo del Instituto Andaluz de Geofísica (IAG) y la Universidad de Granada (UGR), Enrique Carmona, explica que este tipo de seísmos "son normales". La razón radica en que en la Costa del Sol y el litoral granadino y almeriense hay dos grandes placas: la euroasiática y la africana. "Cada año se aproximan 5 milímetros. Ese acercamiento supone una liberación de energía que se siente en la superficie de la Tierra como un terremoto".

Carmona también señala que las zonas de mayor actividad sísmica en la península se encuentran en Andalucía, especialmente en las provincias de Granada y Almería.

"No va a haber réplicas"

El sismólogo también destacó que el terremoto registrado esta mañana fue muy profundo, con una profundidad de 82.2 km: "Eso ha hecho que se sienta mucho. Si hubiese sido más superficial, con esa magnitud habría producido bastantes daños". Sin embargo, Enrique Carmona llama a la tranquilidad y asegura que "no se esperan réplicas".

El terremoto en Málaga ha sido de 4.9 de magnitud. / La Opinión

La fase de preemergencia activada por la Junta de Andalucía

Tras el temblor, la Junta de Andalucía activó la fase de preemergencia del Plan Ante el Riesgo Sísmico. Aunque no se han reportado daños materiales ni personales, las autoridades se mantienen alertas para monitorear posibles réplicas o nuevos movimientos sísmicos en la región.