Loterías Boquerón de Oro organiza una búsqueda del tesoro navideña en Málaga con premios sorpresa

Loterías Boquerón de Oro, Segna Solutions y la Hermandad Sacramental del Rocío invitan a los malagueños a participar en una divertida y emocionante actividad para encontrar el 'Aguinaldo de la Suerte', que se celebra el próximo sábado 13 de diciembre en el barrio de la Victoria y en el que hay grandes premios y una experiencia única para los participantes.

La cita será de 11.30 a 13.30 horas en la zona de C/ Lagunillas, 66 (Loterías Boquerón de Oro) y sus alrededores. Durante dos horas, los participantes tendrán que seguir una serie de pistas para encontrar los tres aguinaldos escondidos en la zona delimitada, con premios que incluyen entradas para eventos deportivos, lotes de productos gourmet y décimos de la Lotería de Navidad.

Premios del Aguinaldo de la Suerte

Los premios del evento se dividen en tres aguinaldos, cada uno con tesoros especiales. El primer aguinaldo incluye dos botellas de vino del Asador Pescado, dos entradas para un partido del Unicaja y un décimo de Lotería de Navidad. El segundo aguinaldo ofrece entradas para un partido del Málaga CF, un bono multiclub anual de 490€ de Vale SPORT, además de los premios anteriores. El tercer aguinaldo incluye un lote de productos ibéricos y el bono multiclub anual de 490€, entre otros premios.

Los interesados en participar pueden inscribirse de forma individual o en equipos de hasta cuatro personas. Las inscripciones están abiertas tanto de manera presencial en Loterías Boquerón de Oro como online, enviando un correo a aguinaldolagunillas@gmail.com

Normas de participación

Las normas del evento son claras: los participantes deben inscribirse previamente y respetar las reglas de la búsqueda. La primera pista se entregará presencialmente en C/ Lagunillas, y las siguientes se distribuirán en redes sociales y por radio. Además, se ha establecido una zona delimitada para la búsqueda, y está prohibido el uso de vehículos, bicicletas o cualquier otro medio de transporte que pueda dar ventaja a los participantes.

Solo se podrán registrar personas mayores de 18 años, y se recuerda que los menores de edad solo podrán participar como acompañantes.

Mapa de la zona donde se hará la búsqueda del Aguinaldo de la Suerte. / L. O.

Participar sin molestar

La búsqueda está diseñada para ser un evento divertido y seguro, donde se fomente la participación activa sin alterar el mobiliario urbano ni invadir espacios privados. Los ganadores deberán presentar el sobre con el Aguinaldo en C/ Lagunillas, 66 para canjear sus premios.

Los organizadores del evento instan a los participantes a seguir las normas de forma estricta para asegurar que todos puedan disfrutar de una experiencia justa y entretenida. Se espera que el evento atraiga a numerosos vecinos y visitantes de la ciudad, consolidándose como una de las actividades más destacadas de las navidades malagueñas.