Las mujeres del PSOE de Málaga exigen que los protocolos del partido contra el acoso se apliquen con "rigor y rapidez"

Tras las reivindicaciones de sectores feministas del partido a nivel nacional y con el caso que se investiga en el PSOE de Torremolinos aún fresco, las mujeres del PSOE de Málaga exigieron que los protocolos contra el acoso sexual del partido progresista se apliquen con "rigor y rapidez". Y, de hecho, esta petición acompaña al apoyo a la denunciante torremolinense en un escrito promovido por la Secretaría de Igualdad de la dirección provincial malagueña: "No estás sola", se señala para respaldar a la militante que ha denunciado por presunto acoso sexual al líder de aquella agrupación costasoleña, Antonio Navarro.

En este manifiesto, se reitera el "apoyo total, sincero y sororo a la compañera que ha tenido la valentía de denunciar los hechos acontecidos, así como a aquellas mujeres que puedan encontrarse en una situación similar, dentro o fuera de nuestro partido". "Sabemos que alzar la voz implica un enorme coste emocional, personal y político. Por eso afirmamos con fuerza: no estás sola. Nunca lo estarás. Tampoco lo estará ninguna mujer que decida alzar la voz ante una injusticia", se insiste.

Uso de los cauces internos

Igualmente, recalcan "como mujeres feministas" el "compromiso con la construcción de espacios libres de violencia y con la defensa inquebrantable de los derechos de todas". "Exigimos que los protocolos internos se apliquen con rigor, rapidez, independencia y sensibilidad, y que se actúe de forma contundente ante cualquier conducta que contradiga nuestros valores", enfatizan dirigiéndose a la cúpula de Ferraz.

Se da la circunstancia de que, antes de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, la militante torremolinense hizo uso de los cauces internos establecidos por el PSOE en Ferrazpara actuar contra presuntos casos de acoso sexual: "Los hechos relatados en esta denuncia han sido previamente puestos en conocimiento de la organización con fecha 8 de junio de 2025, reiterada el 14 de octubre, y están siendo instruidos siguiendo el correspondiente protocolo de actuación frente al Acoso Sexual del PSOE, sin que hasta la fecha de presentación de esta denuncia se haya obtenido respuesta", se asegura a este respecto en la denuncia para la que ha abierto diligencias previas la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

Suspensión de militancia

A su vez, este manifiesto feminista respalda "la decisión de la dirección federal del PSOE de suspender cautelarmente de militancia al denunciado, así como la petición de la dirección provincial para que ponga a disposición su cargos institucionales".

"Las mujeres del PSOE de Málaga queremos expresar, de manera clara y contundente, nuestra condena absoluta a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista, venga de quien venga y ocurra donde ocurra. Ningún partido, ninguna institución y ninguna organización está por encima del bienestar, la dignidad y la seguridad de las mujeres", se señala también al inicio del texto.

"Creemos en un PSOE que sea ejemplo de igualdad, justicia y respeto. Que escuche, acompañe y proteja a quienes denuncian. Que no normalice ninguna forma de violencia. Que honre su historia feminista no solo con palabras, sino con hechos. El feminismo no es un discurso decorativo para nosotras: es un compromiso político y ético que guía nuestra manera de actuar todos los días. Hoy más que nunca decimos juntas: Ni una mujer sola. Ni una agresión sin respuesta. Ni un paso atrás en la lucha feminista", señala en su fragmento final el comunicado.