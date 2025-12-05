El parque de Málaga con su propio 'paseo de la fama': con tirolinas, camas elásticas y todo un mundo de película

El séptimo arte tiene un lugar especial en Málaga, donde se encuentra un parque repleto de decorados, motivos cinematográficos y toda clase de atracciones inspiradas en un mundo de película.

Este enclave que abrió sus puertas por primera vez en 2010 es el Parque del Cine de Málaga, una zona verde inspirada en la ficción y la literatura situada en el barrio residencial de Teatinos que se ha convertido en uno de los lugares más visitados por niños y adultos de la ciudad.

Este parque que se localiza entre las calles Carril del Capitán, Orson Welles y Charles Dickens cuenta con 10.000 metros cuadrados que se presenta como idóneo para un completo día en familia.

Parque del Cine de Málaga, una zona verde con su propio 'paseo de la fama', tirolinas, camas elásticas y todo un mundo de película / Ayuntamiento de Málaga

Esto se debe a que permite que los niños jueguen en sus atracciones, toboganes y elementos, mientras los adultos pueden descansar en el entorno contemplando los diversos motivos cinematográficos que se encuentran en la zona.

Así, se ha creado un mundo de fantasía en pleno corazón de Teatinos en el que los visitantes pueden recorrer sus paseos dibujados a modo de rollo de película, los caminos de baldosas amarillas como en el Mago de Oz o su propio paseo de la fama de Hollywood.

Además, el Parque del Cine de Málaga también dispone de un pequeño teatro en el que los niños pueden representar sus propias obras, así como toda clase de motivos y decoraciones sacados de las historias más reconocidas y recordadas.

Y para el disfrute de los más pequeños, este parque ofrece todo tipo de atracciones, como una tirolina, cama elástica, estructuras para trepar, columpios con forma de ballena o rinoceronte, mesas de ping-pong, carruseles y juegos giratorios.

A estos se suman sus pistas de baloncesto y dedicadas a todo tipo de deportes, así como su gran estructura apoyada sobre un libro gigante de caucho y diversas zonas infantiles para todas las edades. Un lugar en el que descansar, disfrutar y pasear para sumergirse en un universo de película.